Questa malattia colpisce soprattutto le donne, ma non risparmia anche gli uomini. A volte, stare bene in salute richiede qualche attenzione in più. Non sempre l’ambiente in cui si vive ci aiuta ad avere una buona salute. Anche l’alimentazione potrebbe giocarci qualche brutto scherzo con le intolleranze alimentari.

Un organismo quasi perfetto

Meglio non abbassare la guardia sui piccoli sintomi, che a volte compaiono e a cui non si dà la giusta attenzione. Il nostro corpo è un organismo incredibilmente perfetto. Tutti gli organi funzionano all’unisono per tenerci in forma e darci una vita sana. A volte non ci si rende conto di quanto prezioso sia il nostro corpo, come una macchina altamente sofisticata. D’altra parte, come tale va trattata e rispettata. Se non lo facciamo potremmo avere dei disturbi, tra cui senso di debolezza, irregolarità mestruali, tachicardia e altri.

Alcune sostanze pericolose

Un’attenzione particolare va al sistema ghiandolare, che rilascia nel nostro corpo gli ormoni. Oggigiorno ci sono sostanze che potrebbero perturbare il buon funzionamento delle ghiandole. Si chiamano, infatti, perturbatori endocrini. Sono prodotti di origine industriale come alcuni additivi delle plastiche, tra cui il bisfenolo A e ftalati. Dei pesticidi, i prodotti di combustione come le diossine ecc.

Senso di debolezza, irregolarità mestruali e capelli fragili potrebbero essere i sintomi sottovalutati di questa inestetica malattia

Una ghiandola particolarmente esposta è la tiroide. Questa potrebbe ingrossarsi oppure diminuire di volume. L’ingrossamento della tiroide è chiamato ipertiroidismo. Questa condizione provoca una circolazione eccessiva di ormoni della tiroide nell’organismo umano. Ora la tiroide attraverso i suoi ormoni controlla l’attività del nostro corpo. Quando questi vanno in circolo in modo eccessivo, il nostro corpo va su di giri. Ci si sente più nervosi, si avverte tachicardia, aritmia o palpitazioni. Potrebbe subentrare una sudorazione intensa e una perdita improvvisa di peso.

Purtroppo l’ipertiroidismo non si può prevenire. Se ne avvertono i sintomi come quelli detti sopra. A questi si potrebbero aggiungere anche un aumento dell’appetito, irregolarità mestruali, intolleranza al caldo. Si potrebbero avvertire anche stanchezza e debolezza muscolare, disturbi del sonno, assottigliamento della pelle e capelli fragili.

Tutti questi sintomi potrebbero essere il campanello d’allarme dell’ipertiroidismo. Una malattia che colpisce soprattutto le donne, e che in genere si può tenere a bada. Ma qualche volta potrebbe generare delle complicazioni serie. Se si avvertono questi sintomi, meglio sempre rivolgersi al proprio medico di fiducia.

