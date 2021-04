Occuparsi da soli della forma e dell’aspetto delle nostre sopracciglia è diventata una consuetudine nell’ultimo anno a causa delle chiusure da Covid 19. Però non siamo dei professionisti ed è facile commettere degli errori con la pinzetta. Partendo dal presupposto che il trucco fa miracoli, con questo articolo oggi vogliamo spiegare come rimediare facilmente a questi comuni errori con le sopracciglia usando il make-up.

Troppo distanziate

Il sopracciglio deve iniziare sopra l’angolo interno dell’occhio e terminare in corrispondenza del punto di congiunzione tra l’angolo esterno dell’occhio e la narice. Se esageriamo con la pinzetta e rendiamo le due sopracciglia troppo distanziate tra loro ci restituirà una percezione distorta del nostro naso facendolo apparire più largo. Le sopracciglia troppo distanziate, oltre a far sembrare il naso più largo, ci doneranno un’espressione sempre “meravigliata”. Per rimediare, possiamo usare l’ombretto. Dopo averne trovato uno dello stesso colore delle nostre sopracciglia, possiamo disegnare le sopracciglia mancanti con un pennellino molto sottile. Per rifinire e rendere l’effetto più naturale, possiamo definire il tutto con una matita per occhi.

Sopracciglia asimmetriche

Purtroppo, si nota subito se le due sopracciglia sono asimmetriche. In questo caso, è il sopracciglio più piccolo a dover essere adeguato all’altro e per pareggiarli dobbiamo usare la matita. Con essa andiamo a rendere più folto il sopracciglio sottile e riempiamo eventuali spazi mancanti. Dopodiché, passiamo la matita anche sull’altro sopracciglio per rendere il colore di entrambe il più uniforme possibile.

Troppo sottili

Le sopracciglia sottili sono adatte a donne che possiedono un viso minuto e dai lineamenti delicati e fini. Se decidiamo dunque di sfoltirle, ma ci accorgiamo di aver esagerato è opportuno rimediare. Per farlo, procuriamoci un pettinino per sopracciglia. Dopo averle pettinate verso l’alto, iniziamo a tracciare i peletti con una matita o un ombretto a pochi millilitri dall’attaccatura. È importante seguire sempre il verso delle sopracciglia e la direzione di crescita dei peli.

Abbiamo visto come rimediare facilmente a questi comuni errori con le sopracciglia usando il make-up. Sbagliare è umano e rimediare, in questi casi, è possibile e semplice.

