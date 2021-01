Curare il make up è da sempre importante e, in particolare da quando portiamo la mascherina, è diventato essenziale dare risalto agli occhi, non potendo puntare sulle labbra. Chi possiede gli occhi azzurri è abituato ad essere tra i più invidiati, anche perché non sembrano così difficili da mettere in risalto con il trucco. In realtà, è difficile non farlo in maniera scontata. Oggi vogliamo spiegare come mettere in risalto gli occhi azzurri con un make up mai banale.

Giocare di contrasto

Usare la matita blu è un modo per rendere il contorno occhi armonico con il colore dell’iride, ma questo porta ad un make up troppo “ton sur ton” ed uniforme. L’ideale è giocare di contrasto, ad esempio con un trucco che punta tutto su eyeliner e matita nera per il contorno occhi. Essi permettono non solo di metterli in risalto, ma anche di conferire loro profondità.

Dare agli occhi la forma giusta

Non solo metterli in risalto incorniciandoli, ma anche dare loro una forma particolare è un modo per non rendere le fatiche del make up inutili. Con il cat-eye si va sul sicuro: questo effetto permette di regalare allo sguardo un tocco felino e sensuale. Per realizzarlo, è necessario utilizzare un eyeliner oppure una matita scura. Una volta applicato, lo sguardo risulterà più allungato e magnetico.

L’importanza della base

Spesso non viene considerato importante, ma un buon make up sarà tale se si applicherà una base adatta sia sul viso, sia sugli occhi. Ecco l’importanza di applicare un buon prodotto come il primer occhi per la tenuta del trucco. Se ne scegliamo uno con proprietà illuminanti, regalerà ancora più lucentezza allo sguardo e metterà in risalto in maniera migliore il colore degli occhi.

Non solo colori dark

Chi possiede gli occhi azzurri, ha la fortuna di poter spaziare e non fermarsi soltanto ai colori scuri e freddi. Si può puntare su nuance dai toni caldi come il color bronzo, l’oro e il rame: questi colori permettono di giocare con l’intensità che si vuole conferire al trucco. Per un make up da giorno, si può usare un trucco più leggero, mentre la sera osare proponendo un look più marcato con il marrone.

Parola d’ordine: osare

Come mettere in risalto gli occhi azzurri con un make up mai banale? Osare con nuance intense come il viola che unisce una base fredda ai toni caldi del rosso. Insomma, sono diversi e molto vari i modi per truccare gli occhi azzurri in maniera originale: sta solo a noi scegliere quella più adatta ai nostri gusti.

