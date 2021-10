Non tutte le piante che coltiviamo in giardino resistono al freddo. Infatti, con le basse temperature e le prime gelate, molte di loro necessitano di cure e attenzioni particolari. Questo per evitare che appassiscano o sviluppino problemi alle radici.

Ecco come coltivare l’ibisco

È il caso di questa meravigliosa pianta tropicale originaria dell’Asia Minore. L’ibisco è un arbusto dal portamento eretto che può superare i 2 metri di altezza. È una specie ornamentale molto apprezzata che possiede una corteccia rugosa e delle foglie ovali, con i margini seghettati e di colore verde scuro. La caratteristica principale dell’ibisco è quella di possedere dei fiori dai colori vivaci, variopinti e a forma di campana. Fioriscono a partire dalla primavera e fino all’autunno.

Questa pianta ama i luoghi soleggiati, la luce e non teme i raggi diretti del sole. È un arbusto molto rustico e forte, infatti non necessità di regolari innaffiature e spesso si accontenta solo delle precipitazioni. Possiamo concimare l’ibisco ogni 20 giorni, utilizzando un fertilizzante mescolato all’acqua delle irrigazioni.

L’ibisco ha bisogno di un terreno ricco di nutrienti e ben drenato per evitare problemi alle radici. Se invece coltiviamo la pianta in vaso, facciamo attenzione ai ristagni di acqua.

Per mettere in salvo l’ibisco e proteggerlo dal gelo bastano solo queste piccole accortezze

Abbiamo parlato come l’ibisco sia una pianta resistente e che ama crescere sotto i raggi del sole. Proprio per questo motivo, in inverno, l’arbusto necessita di particolari cure. Ecco quindi che per mettere in salvo l’ibisco e proteggerlo dal gelo bastano solo queste piccole accortezze.

Infatti, si consiglia di coltivare la pianta in vaso e spostarla all’interno dell’abitazione, se si vive in un luogo dove le temperature raggiungono lo “zero”. Ma ricordiamo di esporla al sole o alla luce per qualche ora al giorno. Se invece il clima è mite, l’ibisco può essere coltivato in giardino e in piena terra, ma sempre riparato dai venti, ad esempio possiamo posizionarlo in prossimità di un muro.

Ricordiamo che l’ibisco è una pianta che tollera bene i periodi di siccità, quindi in inverno dosiamo la quantità delle innaffiature. Durante le prime settimane di primavera, provvediamo alla potatura della nostra pianta per eliminare i rami secchi che potrebbero impedire la nuova fioritura. Infine per proteggere le radici dal freddo e dalle gelate, stendiamo sul terreno uno strato di foglie secche e paglia (pacciamatura) che proteggerà le radici.

