Per chi è alle prime armi in cucina ecco un dolce facilissimo, profumato e leggero senza latte, uova e burro

Quando si ha voglia di mangiare un dolce fatto in casa ma il tempo scarseggia, oppure non si è molto bravi ai fornelli, conviene ricorrere ad una ricetta adatta alle proprie esigenze. Proprio come quella che illustreremo. Per chi è alle prime armi in cucina ecco un dolce facilissimo, dal sapore e odore di agrumi.

Non serviranno fruste, ma solamente un mestolo per girare l’impasto, una bottiglia dotata di tappo e una ciotola. In quanto agli ingredienti, non si useranno latte, uova o burro, ma solamente acqua e spremuta di arancia o di limone, zucchero, farina, olio di semi e una bustina di lievito per dolci.

Dosi per una tortiera o stampo per ciambella di 20 cm di diametro

360 g di farina 00;

250 g di zucchero bianco;

200 ml di spremuta di arancia o di limone;

100 ml di acqua;

80 g di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci;

scorza grattugiata di arancia o limone.

Preriscaldare il forno a 170° in modalità ventilata. Mettere l’acqua, la spremuta e l’olio di semi all’interno di una bottiglia chiusa col tappo. Agitarla vigorosamente per qualche secondo.

Mescolare gli ingredienti secchi all’interno di una ciotola, setacciando la farina e il lievito. Versare quelli liquidi all’interno della ciotola, mescolando a mano a mano con l’aiuto di un mestolo. Assicurarsi che gli ingredienti si amalgamino alla perfezione. Dovrà venirne fuori un composto né denso né troppo liquido.

Imburrare o oliare una teglia da forno. Versare l’impasto al suo interno e mettere a cuocere la torta per circa 35-40 minuti di tempo. Il tempo di cottura potrebbe variare a seconda del modello di forno utilizzato. Pertanto, per assicurarsi che la torta sia pronta, si consiglia di fare la prova dello stecchino. Consiste nel munirsi di uno spaghetto o di uno stecchino qualunque e infilarlo all’interno della torta. Se uscirà umido, il dolce deve ancora cuocere. In caso contrario, è il momento di spegnere il forno. Non resta che lasciar raffreddare la torta e in seguito servirla.

