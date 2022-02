Non serve la farina per preparare questa torta alle mele ma patate avanzate e pochi altri ingredienti

Se si parla di preparare una torta, il primo ingrediente che pensiamo di reperire è la farina. Ci sembra impossibile l’idea di cucinarne una senza usarla. In realtà ne esistono e tra le ricette che non la prevedono c’è anche la torta del contadino.

Non serve la farina per preparare questa torta alle mele. Al suo posto si usano le patate bollite, spesso quelle avanzate da precedenti preparazioni. In alternativa, le si potrà cuocere sul momento. Vediamo come prepararla.

Ingredienti per 8 persone

400 g di patate;

50 g di pangrattato;

100 g di zucchero di canna;

1 bustina di lievito per dolci;

2 mele renette (o altri frutti di stagione);

80 g di burro;

2 uova;

1 pizzico di cannella in polvere;

scorza di 1 limone.

Per cospargere la superficie della torta

fiocchi di burro;

zucchero di canna.

Preriscaldare il forno a 180°. Se non si hanno a disposizione patate bollite avanzate, il primo passo è proprio metterle a farlo in abbondante acqua salata. Fatto ciò, lavorarle con lo schiacciapatate prima che si raffreddino.

Metterle in una ciotola e aggiungere pangrattato, scorza grattugiata di limone, burro, cannella, zucchero di canna, lievito per dolci e i tuorli delle uova, conservandone gli albumi. Mescolare fino a far amalgamare gli ingredienti.

A parte, montare a neve gli albumi e aggiungerli al resto degli ingredienti. Lavare le mele e pulirle, rimuovendo il torsolo e i semi. Tagliarle a fettine, aggiungere al resto dell’impasto e mescolare nuovamente.

Rivestire una tortiera di carta da forno. Versare l’impasto al suo interno e livellarlo con l’aiuto di una spatola. Cospargerne la superficie con fiocchi di burro e una spolverata di zucchero di canna. Infornare la torta del contadino e lasciarla cuocere per circa 50 minuti. Al termine di questo lasso di tempo, non resta che sfornarla, farla intiepidire e servirla.

