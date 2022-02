Ogni anno, le Forze di Polizia pubblicano diversi bandi di concorso per posizioni rivolte a diplomati, laureati e non solo. Proprio in questi giorni, il Comando generale della Guardia di Finanza ha avviato una procedura di selezione per reclutare 1.175 nuove unità. Si tratta del concorso per allievi marescialli, da avviare al 94esimo corso nel biennio 2022-2023.

I posti sono suddivisi tra due contingenti, così ripartiti:

133 per il contingente ordinario;

42 per il contingente di mare.

La selezione sarà la stessa in entrambi i casi, a parte alcune differenze nelle prove di efficienza fisica che vedremo più avanti. È possibile inoltrare la domanda entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 20 marzo, cliccando su “compila la domanda” all’apposito link online. Per la candidatura, si richiede il possesso dello SPID o del CIE e bisognerà soltanto seguire le indicazioni previste sul sito.

Andiamo ora ai requisiti richiesti e alle diverse prove d’esame da affrontare per garantirsi la vittoria di questa importante selezione.

Un’occasione imperdibile e possibilità di carriera con questo nuovo concorso per 1.175 diplomati e diplomandi anche minorenni

Trattandosi di un Corpo di Polizia, i requisiti quindi richiesti sono più stringenti rispetto ai classici concorsi per civili.

Elenchiamoli ad uno ad uno:

cittadinanza italiana;

età non inferiore a 17 anni e non superiore a 26;

possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o conseguimento dello stesso entro l’anno accademico 2021/2022;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati dispensati o destituiti da una PA;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti pendenti;

possesso delle qualità morali di cui all’art. 26 L. 53/89;

non versare in una posizione di incompatibilità con il ruolo di Ispettore della Guardia di Finanza;

non aver svolto il servizio civile in qualità di obiettori di coscienza.

Selezione e modalità d’esame

La prima prova consiste in una composizione scritta in lingua italiana, eventualmente preceduta da una preselezione di 100 quesiti a risposta multipla. Chi riporterà la votazione di almeno 10/20 potrà accedere alla successiva fase di efficienza fisica. I candidati per il contingente ordinario dovranno sostenere le seguenti 3 prove: corsa di 1.000 mt, salto in alto e piegamenti sulle braccia. I candidati per il contingente di mare sosterranno la corsa di 1.000 mt, il salto in alto e la prova di nuoto in stile libero.

Chi supererà brillantemente anche questa prova sarà sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali.

Concludono la procedura di selezione, una prova orale e la valutazione dei titoli. Precisamente, il colloquio verterà sulle materie di matematica, storia e geografia, oltre che sull’eventuale e facoltativa lingua straniera.

Un’occasione imperdibile e possibilità di carriera in un settore molto ambito e destinato a tutti coloro che sognano di indossare la divisa.

