Si sta avvicinando il weekend dei morti e molti di noi pensano ad una breve vacanza. Tuttavia, di contro, gioca la questione “spesa”. Pertanto, alcuni desisteranno ma altri andranno alla ricerca di un posto economico ma bello, da visitare per spezzare la monotonia. Ebbene, dobbiamo sapere che ci sono diversi modi per risparmiare. In particolare, possiamo utilizzare i motori di ricerca più usati, per trovare offerte formidabili. Di certo, è sempre meglio prenotare con largo anticipo, perchè, in genere, si risparmia sempre. Dunque, attraverso i filtri che ci permettono di impostare anche il prezzo, possiamo, ad esempio, cercare su Tripadvisor. Oppure, se cerchiamo voli economici, possiamo rivolgerci a Skyscanner e controllare le offerte a confronto. Tuttavia, riguardo alla meta, qualche consiglio lo forniremo in quest’articolo, in modo da poter effettuare una ricerca mirata. In particolare, per chi ama il benessere e il relax ecco dove visitare posti bellissimi a prezzi contenuti in diverse zone d’Italia . Vediamo, più nel dettaglio, di quali posti si tratta.

Posti economici al Sud

Partiamo da un luogo meraviglioso e ricco di storia, dove si possono trovare sistemazioni alla portata di tutti. Si tratta della Puglia, dove, in particolare potremo recarci nelle seguenti località. In primis: Palagianello, paragonata ad una piccola Matera, o Melendugno, che vanta coste mozzafiato. Poi: Borgagne, che è un borgo suggestivo e Cisternino, dove troveremo i trulli. Altra meta economica e, allo stesso tempo, meravigliosa è la Sicilia. Anche qui, ci sono posti particolarmente economici, come: Tindari, ricca di storia e suggestioni, Agrigento, con i suoi siti archeologici. Poi: Castellammare del Golfo e Marina di Ragusa, molto economica per essere una città turistica. Infine, si consigliano: Piazza Armerina, dove troveremo una villa romana, arricchita di mosaici di rilevanza internazionale. Infine, abbiamo Acireale, nota città di pescatori e nominata nel celebre romanzo di Giovanni Verga. In Basilicata, invece, si consiglia di visitare Maratea, dove ci sono alloggi per tutte le tasche.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Per chi ama il benessere e il relax ecco dove visitare posti bellissimi a prezzi contenuti in diverse zone d’Italia

Veniamo ad illustrare, adesso, quali sono i posti economici da visitare al Centro Italia. Per chi ama il benessere e relax, si consiglia Saturnia, in Toscana, dove troveremo le Cascatelle. Esse sono terme naturali a cielo aperto, aperte al pubblico e gratis.

Qui, l’acqua è talmente calda che è possibile andarci anche in inverno. Nelle Marche, troveremo Gradara, uno dei borghi medievali più belli ed affascinanti d’Italia. In Abruzzo, poi, si consiglia tutta la Costa dei Trabocchi, che va da Ortona a Vasto. Qui, potremmo trovare, di molto caratteristico, antiche casette da pesca costruite su palafitte.

Infine, vediamo cosa poter visitare al Nord a prezzi, davvero, vantaggiosi. Partiamo da Trieste, città storica, che offre soluzioni anche economiche soprattutto in B&B e appartamenti. Sulla Riviera Romagnola, invece, potremo visitare luoghi storici come San Leo e San Marino. Se, invece, volgiamo avvicinarci a Venezia, potremo soggiornare a Chioggia, decisamente più accessibile. Insomma, da Nord a Sud, ce ne è per tutte le tasche!