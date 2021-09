I fornitori di energia elettrica, qualche tempo fa, hanno annunciato un enorme rialzo dei prezzi. Le ragioni dell’aumento sono da ricondursi a ragioni di carattere globale. In particolare, si pensi all’aumento del costo delle materie prime, dovuti ad un vertiginoso squilibrio tra domanda e offerta. Si è pronosticato, addirittura, un incremento delle bollette della luce di ben il 40%. A fronte di ciò, il Governo è intervenuto con una manovra volta ad attutire l’impatto dell’improvviso rialzo. Tuttavia, ciò non servirà ad evitare del tutto il problema. Dunque, ecco come risparmiare sulla bolletta della luce che diverrà salatissima dopo le ultime novità. Infatti, in questa sede, indicheremo alcuni modi per risparmiare sulla corrente elettrica.

Ecco come risparmiare sulla bolletta della luce che diverrà salatissima dopo le ultime novità

Il primo consiglio da seguire è quello di effettuare un corretto uso degli elettrodomestici. Si consideri che forno, lavatrice e lavastoviglie sono i principali responsabili di una sostanziosa bolletta dell’elettricità. In particolare, per risparmiare, occorre seguire queste indicazioni:

acquistare elettrodomestici a risparmio energetico, quindi con classe energetica A. Essi, è vero che hanno un costo più elevato ma la spesa si recupera nel tempo; con il computer portatile, a differenza di quello fisso, si risparmia quasi il 33% del consumo; occorre, inoltre, utilizzare la multipresa, munita di interruttore per tutti gli elettrodomestici, così risparmiando fino all’80% sulla bolletta. Inoltre, se si spegne l’interruttore rosso a fine giornata, si interrompe lo spreco di consumo per tutta la notte. Questo perché, quando un apparecchio elettrico è collegato alla presa, si consuma comunque una piccola quantità di energia.

Altri comportamenti responsabili da tenere per risparmiare sulla bolletta

Altro elemento importante è fare un uso corretto dell’illuminazione, che è una di quelle voci che fa lievitare la bolletta. In tal caso, per risparmiare, bisogna seguire i seguenti semplici suggerimenti:

spegnere sempre le luci nelle stanze, quando si esce;

sostituire le vecchie lampadine con quelle a risparmio energetico, che permettono di ridurre i consumi fino al 75%;

preferire, inoltre, le lampadine a led, che consumano circa il 20% in meno rispetto a quelle tradizionali. In definitiva, seguendo correttamente, tutte le indicazioni fornite, è possibile ottenere un consistente risparmio sulla bolletta dell’energia elettrica. In tal modo, cercheremo di contrastare gli aumenti che, a prescindere dalle manovre, ci saranno comunque.

