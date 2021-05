È considerato dalle recenti guide turistiche come uno dei più suggestivi ed incantevoli borghi d’Italia. Ma, a parte ciò, Scilla con il suo fascino mitologico, ha origini antichissime.

Esse, addirittura, ricorrono al periodo della distruzione di Troia. Quindi, un lembo di terra racchiuso in una leggenda è garanzia di una vacanza meravigliosa in un suggestivo borgo tutto italiano tra mito e realtà.

Questa è Scilla, dal nome della figura mitologica di una giovane ninfa che rifiutava l’amore di un uomo, Glauco. Costui, dunque, per disperazione a causa dell’amore respinto, si rivolse alla maga Circe, per ottenere un incantesimo.

La leggenda di Scilla

Tuttavia, la maga, innamorata di lui, per dispetto, avvelenò le acque, dove la ninfa si bagnava. Sicché, a mezzo di una maledizione, la trasformò in un mostro con sei teste di cani, che disseminavano panico per mare.

Queste, infatti, distruggevano le navi che passavano nello Stretto di Messina. La leggenda è stata ideata probabilmente per dare una spiegazione logica al fenomeno delle correnti dello Stretto di Messina. Correnti molto forti provocate dall’incontro dei due mari e che hanno sempre ingenerato un forte scompiglio per le navi che vi passavano.

La leggenda viene raccontata da Omero nell’Odissea, da Ovidio nella “Metamorfosi” e ripresa da Virgilio nell’Eneide. In tutte, si racconta che gli avventori dovevano affrontare mille peripezie per attraversare lo Stretto. E ciò proprio a causa delle mostruose presenze marine che vi stanziavano.

Il borgo avvolto nella leggenda

Insomma, una leggenda che avvolge di mistero un borgo bellissimo che è quello di Scilla. Si tratta di un villaggio della Calabria posto su un piccolo promontorio e che continua a mare con il borgo di Chianalea.

Quest’ultimo si considera la “Venezia del Sud” per le case che arrivano fin dentro il mare. Si tratta di un villaggio molto suggestivo anche per i colori che offre, trovandosi sulla cosiddetta Costa Viola. Quest’ultima è definita tale per il colore che mostra l’acqua in determinate ore della giornata. Quindi, un lembo di terra racchiuso in una leggenda è garanzia di una vacanza meravigliosa in un suggestivo borgo tutto italiano tra mito e realtà.

Approfondimento

Ecco 3 modi per andare in vacanza completamente gratis, senza spendere 1 euro, assaporando suggestioni uniche e vivendo esperienze stimolanti