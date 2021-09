Sole, mare, vento potrebbero averci restituito, dopo le vacanze estive, capelli sciupati, sfibrati e spenti. E i frequenti lavaggi con prodotti industriali, ricchi di sostanze chimiche, certamente non contribuiscono a restituire ai capelli la morbidezza e la lucentezza desiderata. Anche l’acqua dura della doccia potrebbe concorrere nell’effetto capelli spenti e secchi, come abbiamo visto in un recente articolo. Per capelli sciupati da sole e mare, quindi, ecco un impacco casalingo fai da te per renderli nuovamente splendenti. Un rimedio assolutamente naturale che possiamo preparare comodamente a casa.

Una pianta perenne dai mille benefici

Un rimedio casalingo e naturale per ridare luce e morbidezza ai nostri capelli sciupati è un impacco a base di ortica. Molti conoscono questa erba per il prurito e il bruciore che provoca quando entra a contatto con la pelle. In realtà, questa pianta perenne, come molti prodotti naturali, ha tante proprietà benefiche. In uno studio del 2020, ( Dhouibi R et al, 2020 ) alcuni ricercatori hanno evidenziato tutti gli effetti benefici di questa pianta. I fusti dell’ortica, per esempio, così come le sue foglie e le sue radici, sono state utilizzate per secoli come piante medicinali.

Per capelli sciupati da sole e mare ecco un impacco casalingo fai da te per renderli nuovamente splendenti

Il rimedio naturale che andiamo a preparare oggi è un decotto che sfrutta le proprietà benefiche proprio delle foglie di ortica. Per realizzarlo, possiamo prendere in considerazione di usare anche le radici dell’erba. Questi prodotti naturali sono reperibili nelle erboristerie a un prezzo accessibile a tutti.

Ingredienti necessari per preparare il composto per i capelli

Foglie di ortica essiccate 10 g;

Acqua una tazza;

Olio essenziale di menta peperina 5 gocce.

Preparazione del decotto alle ortiche e metodo di applicazione

Il procedimento è molto semplice. Lasciamo bollire le foglie di ortica essiccate nell’acqua per 20 minuti circa. Una volta freddo, filtriamo il decotto in una boccetta per conservarlo. Applichiamo un po’ di decotto sui capelli dopo lo shampoo, massaggiamo e sciacquiamo abbondantemente. Sarebbe consigliabile ripetere l’operazione più volte a settimana. Otterremo così capelli morbidi e una chioma lucida dall’aspetto sano.

Un ultimo consiglio. Poiché in estate i capelli rimangono a lungo esposti al sole, il cuoio capelluto si indebolisce. Accade così che in autunno perdiamo capelli più che negli altri periodi nell’anno. Sarebbe consigliabile, quindi, partire da subito con questa cura naturale per ridare ai capelli la giusta luce e forza, e contrastare la caduta dei capelli.

