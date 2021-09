Le riviste di arredamento italiane sono molteplici e sono molto serie. Danno sempre consigli e buone idee e sono aggiornate alle ultime tendenze mondiali. Noi di ProiezionidiBorsa non vogliamo sostituirci a questo genere di riviste, vorremmo in qualche modo completare la loro visione. In particolare, arredare la casa seguendo le ultime tendenze di design può rivelarsi caro.

Materiali di pregio e manodopera specializzata possono incidere notevolmente sul nostro budget. Tuttavia, non dobbiamo disperare dato che esistono molteplici soluzioni low cost che possiamo adottare. In particolare, dobbiamo conoscere alcune regole specifiche del design e dell’arredamento. Infatti, pochi conoscono il segreto per arredare a basso costo salotto e cucina

Primo fra tutti, il colore

Il bianco è un colore nobile. Certo, da una parte è difficile da mantenere “immacolato”, ma dall’altra è molto semplice sia da abbinare che da illuminare. Infatti, oltre al bianco delle pareti dovremmo optare per questo colore anche per quanto riguarda vasi dei fiori, sedie del soggiorno e anche per i bicchieri.

Insomma, scegliere il bianco è facile e semplice, perché, anche se presenta diverse tonalità, tutte stanno abbastanza bene insieme. Infatti, anche dei mobili bianchi sono ideali in questa situazione: già la cromia che ne deriva con la contrapposizione degli oggetti che contengono sarà un ottimo risultato a costo zero.

Per quanto riguarda la cucina, invece, il bianco è anche il colore degli elettrodomestici che costano di meno. In particolare, i frigoriferi bianchi sono sostanzialmente i meno cari dell’intera gamma, a parità di gamma e modello.

Il vero e proprio trucco per riuscire ad arredare il salotto e la cucina spendendo poco è puntare sull’essenziale. Questa visione estetica nasce in ambienti urbani dove il prezzo del metro quadrato delle case è molto alto. Di conseguenza, le persone tendono ad affittare o a comprare piccoli appartamenti in cui non riesce a starci troppo mobilio.

Dato che come sempre le tendenze arrivano dalle città, la moda dell’essenziale si sta diffondendo ovunque. Nel salotto, dovremmo cercare di disporre un solo pezzo come un bel tavolo, ma di alta qualità. Allo stesso tempo, solo quattro sedie disposte una ad ogni lato del tavolo. Per la cucina, serve naturalmente un forno, ma non troppo grande. Un frigo, certo, ma della stessa dimensione del forno. Magari li possiamo anche mettere vicini, così da creare una bella prospettiva.

