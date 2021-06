Chi ha i capelli lunghi probabilmente ha familiarità con il disagio che si prova quando sciogliamo i capelli da una pettinatura dopo una lunga giornata. Eppure non esiste un’acconciatura semplice e comoda come la classica coda di cavallo alta. È il modo perfetto per sentirsi in ordine in qualsiasi circostanza. Ma raccogliere i capelli in un elastico stretto e per lungo tempo può provocare dolore quando liberiamo i capelli. È una condizione estremamente comune. Ecco spiegato perché i capelli fanno male quando li sciogliamo da una coda e i rischi che corriamo.

Non sono i capelli a fare male

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In realtà non sono i capelli che fanno male, ma la pelle e l’area perifollicolare del cuoio capelluto, la regione intorno a ciascun capello, al poro e al follicolo. Il cuoio capelluto è incredibilmente ricco di terminazioni nervose e ghiandole sebacee. Quando non facciamo lo shampoo e non utilizziamo il balsamo per qualche giorno, gli olii prodotti dal cuoio capelluto si accumulano naturalmente intorno al fusto del capello, favorendo la crescita eccessiva di forfora. Questi fattori possono causare infiammazione che aumenta la sensibilità del capello.

Inoltre i follicoli hanno alla base delle terminazioni nervose e per questo sono tra i primi recettori di questo disagio. Quando tiriamo i capelli quindi, esercitiamo pressione sulle terminazioni nervose e le radici dei capelli diventano doloranti.

Ecco spiegato perché i capelli fanno male quando li sciogliamo da una coda e i rischi che corriamo

Quando stimoliamo le terminazioni nervose del cuoio capelluto in modo scorretto, ne aumentiamo la sensibilità. Lo stesso succede con la mancanza di un’igiene dei capelli profonda e frequente. Inoltre, le terminazioni nervose sono stimolate sia quando raccogliamo i capelli sia quando li sciogliamo. Questo perché si abituano alla posizione che i capelli assumono. Raccogliere i capelli quindi sempre allo stesso modo, come una coda alta, le trecce o lo chignon, per giorni, può contribuire ad aumentare il dolore.

I rischi che inconsapevolmente corriamo

Raccogliere frequentemente i capelli in acconciature alte potrebbe aumentare il rischio di alopecia da trazione, ossia perdita di capelli, a causa dello stress e della tensione esercitati sui capelli. Oltretutto, tirare ripetutamente i capelli li rende anche più sottili e più inclini alla rottura.

Questo non significa che dobbiamo rinunciare alle acconciature alte, ma semplicemente adottare degli accorgimenti. Prima di tutto, non tirare i capelli tutti i giorni e per tutto il giorno. Utilizzare elastici per la coda di cavallo di stoffa più larghi e raccogliere i capelli in trecce morbide. Infine, lavare i capelli regolarmente con uno shampoo per la cura del cuoio capelluto.