Per diventare dei buoni coltivatori bisogna sempre sapere come comportarsi con l’orto in ogni momento dell’anno. Ad esempio, sappiamo che d’estate è importante irrigare di più ed anche quando siamo in vacanza dobbiamo tutelare le coltivazioni dal caldo. Dobbiamo sempre sapere, inoltre, che cosa piantare in ogni mese dell’anno. Infatti, ad esempio, ormai rimane pochissimo tempo per aggiungere al nostro orto una verdura che fa bene alla salute e combatte l’invecchiamento.

Ora siamo arrivati ad inizio settembre ed è importante che iniziamo a studiare cosa fare in questo periodo. Dobbiamo capire quali sono gli ortaggi da piantare e quali sono i lavori da portare avanti per tutelare le coltivazioni. In questo articolo vogliamo soffermarci su un frutto che possiamo finalmente raccogliere e gustare questo mese, che è sia delizioso che sano. Infatti, ecco l’incredibile ortaggio di settembre che ha tanti utilizzi sorprendenti in cucina.

La delizia tipica del Sud

Settembre è il mese in cui finalmente possiamo raccogliere i fichi d’India. Nonostante il nome sia esotico, la pianta cresce anche in Italia. Il fico d’india è originario dell’America Centrale, più precisamente del Messico. Probabilmente è stato Cristoforo Colombo a portarla in Europa o comunque una spedizione in quel periodo. Come molti sapranno, Colombo credeva di essere arrivato in India quando ha scoperto l’America e di qui arriva il nome del frutto.

I fichi d’India oggi si coltivano in molte zone del Mediterraneo, tra cui alcune regioni del Sud Italia. Se quindi abitiamo al Sud ed abbiamo piante di fichi d’India nell’orto siamo fortunati, perché possiamo finalmente raccoglierne i frutti.

L’incredibile ortaggio di settembre che ha tanti utilizzi sorprendenti in cucina

Il Fico d’India non è solo delizioso ed adatto a varie ricette, ma è anche sano. Contiene, infatti, una buona quantità di vitamina C, che ci aiuta a rallentare l’invecchiamento, grazie alle sue proprietà antiossidanti. Ad essere particolarmente sano è anche il fusto, composto dalle tante pale da cui spuntano i frutti. Esso potrebbe essere in grado di tenere a bada colesterolo ed ipertensione. Ma come si può godere anche dei benefici delle pale?

Quello che sorprenderà molti è che anche le pale si possono mangiare e sono perfette in ricette di vario tipo. Ad esempio, si possono fare impanate, per massimizzare la loro golosità. Oppure si possono mettere in insalata con feta e pomodoro, per un’alternativa fresca e sana. Insomma, la pianta del fico d’India è sana e buonissima, sia che mangiamo il frutto sia che proviamo a gustare le pale.