Per capelli lunghi sani e forti come quelli della Panicucci e della Cuccarini ecco qualche dritta

Viviamo ogni giorno a contatto con tante persone e vorremmo sempre apparire al meglio. La cura della forma è importante, ma anche quella della pelle e dei capelli. Specialmente se si portano tagli lunghi bisogna prestare più attenzione. Ci sarebbero degli accorgimenti da seguire per averli come quelli di alcune Vip. Ora vedremo come.

Ogni giorno curiamo la pelle del viso per contrastare i segni del tempo come macchie e rughe. Un’altra parte del nostro corpo a cui teniamo è la chioma. C’è chi segue sempre l’ultima moda e cambia taglio e colore spesso, oppure chi preferisce mantenere una certa lunghezza, magari spuntandola annualmente. Specialmente se si amano i capelli lunghi si può notare a volte un fusto più sottile oppure sfibrato. Può capitare per svariati motivi. Se si manifesta pure una caduta anomala è sempre consigliabile rivolgersi a uno specialista.

Alcuni rimedi naturali per capelli lunghi sani e forti

In generale, basterebbe qualche semplice accorgimento per far crescere bene i nostri capelli. Un rimedio popolare e antico riguarda un’erba aromatica. Infatti, potremmo miscelare due gocce di olio essenziale di rosmarino con dell’olio di ricino o di mandorle. Massaggiamo quindi il cuoio capelluto per qualche minuto prima dello shampoo per stimolare la circolazione. Questi ingredienti naturali sarebbero ricchi di sostanze antiossidanti e stimolanti il microcircolo. I capelli potrebbero in tal modo rafforzarsi.

Un altro metodo che potrebbe rendere più belli i capelli lunghi arriverebbe dall’Oriente. Anche in Occidente ormai sono in commercio dei sieri di fitofermenti. Sembrerebbe che possano levigare la pelle per un temporaneo effetto lifting. Per quanto riguarda i capelli, grazie al riso fermentato il fusto del capello sarebbe nutrito e liscio. Per fare a casa questo rimedio orientale mettiamo 250 g di riso in un contenitore di vetro quasi pieno di acqua tiepida. Chiudiamo il coperchio, mescoliamo ogni tanto e lasciamo fermentare per un giorno. Dopo aver fatto lo shampoo, versiamo un po’ dell’acqua di riso fermentata e filtrata in uno spruzzino. Bagniamo il cuoio capelluto e massaggiamo. Poi applichiamolo sulla lunghezza. Possiamo risciacquare o meno e poi asciugare i capelli.

Due donne famose dai bellissimi capelli

Due personaggi famosi che sfoggiano bellissimi capelli lunghi sono Federica Panicucci e Lorella Cuccarini. La prima possiamo vederla in queste settimane alla conduzione di Back to school.

Da un’intervista apparsa su Ok Salute e Benessere si apprende che la Panicucci userebbe shampoo e balsamo dall’effetto addolcente. Prima di asciugare i capelli applicherebbe un prodotto termoprotettore. Si dovrebbe usare anche se non abbiamo i capelli lunghi come i suoi. È infatti utile per evitare che phon o piastra possano danneggiare la chioma mentre la lisciamo.

Lorella Cuccarini, invece, possiamo vederla ad Amici. Intervistata per Starbene avrebbe confessato di prendere a volte anche degli integratori, utili per la pelle e anche i capelli. In effetti minerali, vitamine, proteine e acidi grassi potrebbero mantenere la capigliatura in salute.

Per capelli lunghi sani e forti oltre a un lavaggio accurato potremmo provare qualcuno di questi consigli. Ricordiamo, però, nel caso degli integratori alimentari, di consultare prima un medico.