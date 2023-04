Voglia di cambiare dopo una delusione? Fai come Annalisa, ecco il taglio di capelli che sta già spopolando

Sono passati pochi giorni e già sono tutti impazziti per questo nuovo taglio di capelli. L’estate è ormai alle porte ed è il momento di osare. Vediamo qual è il taglio che farà furore quest’anno!

Quando finisce una relazione, soprattutto se lunga, ti viene voglia di stravolgere tutto. Nuovi amici, nuove attività da provare, nuovo look e soprattutto nuovo taglio di capelli. Quante volte ci sarà capitato di partire alla riscoperta di noi stesse proprio cambiando il solito taglio. Se vuoi riprenderti velocemente da una delusione non c’è niente di meglio che provare cose nuove! Allora, prendi spunto dalla bellissima cantante di Mon Amour e corri dal parrucchiere.

Se ti hanno spezzato il cuore prova cose nuove, a partire dal look!

Sono passati pochi giorni dal lancio del suo singolo e il suo nuovo look sta già spopolando. Abiti mini cut out, già di tendenza quest’anno, stivali alti e un look più seducente. Un look da femme fatale che sta prendendo sempre più piede nel mondo dello spettacolo. Semplice da riprodurre, anche con capi low cost, ma senza la giusta pettinatura non è completo. Lo sa bene Annalisa, che è passata dalla lunga capigliatura ramata al cortissimo caschetto geometrico! Se hai visto il video della sua canzone o la sua esibizione a Felicissima Sera sai già di che parliamo!

Voglia di cambiare dopo una delusione d’amore, parti dai capelli!

Il caschetto o long bob è uno di quei tagli che torna di moda spessissimo. Il caschetto un po’ più lungo che incornicia il viso è gettonatissimo a tutte le età. È perfetto per chi ha pochi capelli perché infoltisce la chioma e ringiovanisce anche di 10 anni. La variante che spopolerà questa estate è proprio quella che ha scelto Annalisa, quella con la frangetta corta! Colore di capelli scuro, che vai dai toni del cioccolato al mogano, dal taglio molto netto e geometrico. La frangetta piena focalizza l’attenzione sullo sguardo rendendolo subito profondo e magnetico. Una variante molto accattivante è anche quella color platino, ideale se hai la carnagione carnagione chiara.

Ma se ancora non vuoi un cambio così drastico puoi provare con una parrucca! Online e nei negozi se ne trovano alcune così ben fatte che è difficile distinguerle dai capelli veri. Infatti, secondo qualcuno anche Annalisa ha deciso di utilizzarne una e non rinunciare alla sua chioma ramata. E tu che ne pensi, sono i suoi capelli o è una parrucca?

Comunque, se hai voglia di cambiare dopo una delusione non temere di dare un taglio netto con la vecchia te. Alla fine, i capelli ricrescono e gli abiti si possono rivendere, ma l’aria di novità e cambiamento ti faranno sentire rinata. Poi non ti resta che uscire con le amiche e divertirti per curare il tuo cuore infranto.