Qui i soldi sono al sicuro come in cassaforte e lo Stato paga interessi elevati a chiunque investa del capitale

Qui i soldi sono al sicuro come in cassaforte-proiezionidiborsa.it

Chi ha dei soldi da investire e non vuole rischiare assolutamente nulla ha una semplicissima soluzione a portata di mano. Una cassaforte offerta dallo Stato che ha il grande vantaggio di essere anche remunerativa. Infatti lo Stato paga chiunque metta del capitale in questa specie di cassetta di sicurezza governativa.

Una cassaforte di Stato per i nostri soldi che ha rendimenti elevati

Se hai dei soldi depositati in banca, probabilmente sei consapevole che il conto corrente non è la scelta migliore. Non solo è costoso, ma offre anche tassi di interesse minimi. Se vuoi impiegare il denaro con un orizzonte di breve periodo, i conti di deposito potrebbero essere un’opzione migliore per te. Tuttavia, se hai una somma più sostanziosa da investire, è importante fare attenzione al rischio di fallimento della banca. Infatti i soldi sul conto di deposito sono tutelati solamente fino ad un importo di 100.000 euro.

Quindi per investimenti oltre i 100.000 euro, il conto di deposito non offre una garanzia assoluta. In questi casi, occorre considerare opzioni di investimento più sicure come per esempio i titoli di Stato. I Buoni ordinari del Tesoro possono essere la soluzione ideale. La garanzia dello Stato è il motivo che rende popolarissimi questi titoli tra gli investitori professionali. Un BOT è una specie di cassaforte di Stato.

Qui i soldi sono al sicuro ed hanno dei rendimenti tra i massimi del mercato

Chi è alla ricerca di un’opzione di investimento sicura ma redditizia, i Buoni del Tesoro potrebbero essere la soluzione perfetta. Dopo anni di declino a causa dei tassi a zero, i Buoni del Tesoro sono tornati in auge, offrendo rendimenti interessanti per i risparmiatori. All’epoca dei tassi zero, nel decennio compreso tra il 2012 e il 2022, i BOT sono stati quasi totalmente dimenticati dall’investitore privato perché non rendevano nulla. Nel 2020, durante l’emergenza sanitaria, sono arrivati ad avere rendimenti negativi

Poi è arrivata l’inflazione e con i tassi di interesse, sono aumentati anche i rendimenti dei titoli di Stato. Improvvisamente i BOT sono tornati sulla cresta dell’onda, nuovamente attraenti anche per investitori privati che cercano un investimento a basso rischio ma con un buon ritorno. Nell’ultima asta di marzo i rendimenti dei Buoni del Tesoro semestrali hanno toccato un nuovo record decennale.

Oggi un BOT offre rendimenti superiori al 3%

Quindi, grazie alla garanzia del Ministero del Tesoro che emette i BOT, qui i soldi sono al sicuro. Ma quanto rende oggi investire in un Buono del Tesoro? Ricordiamo che i BOT hanno in emissione 3 tipi di durata, trimestrale, semestrale e annuale. Un privato può acquistare un BOT in asta ma anche direttamente sul mercato secondario della Borsa italiana, sulla piattaforma di scambio MOT.

Facciamo un esempio di quanto può rendere un Buono del Tesoro a 12 mesi. Il BOT con scadenza un anno, con rimborso nel marzo 2024 (ISIN: IT0005537094), al momento di questa analisi ha un prezzo di 97,2 centesimi. A marzo 2024 lo

Stato restituirà 100 centesimi. Con questo titolo di Stato il guadagno è esclusivamente in conto capitale. A scadenza il rendimento, dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rimborso, sarà circa del 3,1% annuo lordo.