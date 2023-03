Capelli gonfi e voluminosi coi segreti dei parrucchieri: senza spendere neanche 1 centesimo con 3 trucchetti che ti cambieranno la vita

I tuoi capelli sono dritti come spaghetti tanto che rimangono schiacciati sulla testa? Non hanno volume e vorresti una soluzione pratica e veloce per ottenerlo? Capelli gonfi e voluminosi coi segreti dei parrucchieri? Ecco i 3 segreti che ti serve conoscere.

I capelli sono una parte importantissima del nostro viso e del nostro look. Sono la vera cornice del volto, e per questo è fondamentale trattarli con le dovute cure.

Il taglio giusto è in grado di farci sembrare più spigliati, alla moda, affascinanti e persino più giovani. È per questo che molte donne, raggiunta la soglia dei fatidici “anta”, scelgono di darci un taglio netto, e passare dai capelli lunghi a un caschetto corto.

Per non parlare di un grandissimo controsenso che coinvolge la maggior parte delle donne. Tipicamente, infatti, chi ha i capelli lisci li vorrebbe ricci, e viceversa. Insomma, non siamo mai davvero contente e soddisfatte al 100%, e infatti spesso corriamo dal parrucchiere in cerca di una soluzione.

Invece di spendere un sacco di soldi dal parrucchiere, però, potremmo iniziare a sfruttare alcuni trucchetti degli esperti direttamente a casa. In completa autonomia potremo cambiare anche il colore dei nostri capelli, realizzando le sfumature più in voga del momento.

Oggi, però, ci soffermeremo su alcune strategie furbe per ottenere, anche a casa, capelli gonfi e voluminosi in poche e semplici mosse, con le nostre mani. Riusciremo nell’impresa di avere una chioma da diva solo usando i segreti che sveleremo nelle prossime righe.

Capelli gonfi e voluminosi coi segreti dei parrucchieri: basta conoscere questi 3 segreti per pettinarli e asciugarli

È la legge universale: non siamo mai davvero contenti e soddisfatti dei nostri capelli. Chi ha i capelli dritti come spaghetti vorrebbe scoprire qualche segreto per volumizzarli. Al contrario, chi ha la chioma riccia vorrebbe avere una bacchetta magica, anche se, a dire il vero, bastano 2 ingredienti naturali per avere un’acconciatura perfettamente liscia e setosa.

Oggi aiuteremo le tante persone che hanno capelli troppi lisci e piatti a modellare la propria piega, dando volume e vivacità all’insieme.

1 trucchetto da usare quando ci asciughiamo i capelli

Partiamo dal trucchetto più semplice, quello da usare quando ci asciughiamo i capelli. Durante questa fase, infatti, dovremo metterci a testa in giù, dirigendo il getto d’aria calda verso il basso.

Quando torneremo in posizione eretta, i nostri capelli avranno guadagnato naturalmente volume, ma non è tutto.

Gli “antichi” avevano ragione

Negli anni Settanta e Ottanta andava molto di moda una tecnica di hair-styling nota tra i VIP, detta “cotonatura”. Per dare corpo e volume ai capelli questa è una tecnica splendida, e anche facile da realizzare. Basterà dividere i capelli in ciocche, e tenere ognuna di queste dalle punte. La prima cosa che dovremo fare sarà pettinare molto bene i nostri capelli.

Con un pettine a denti stretti, poi, dovremo pettinare i capelli verso il cuoio capelluto, ripetendo più volte l’operazione. Alla fine, i nostri capelli saranno molto più voluminosi, e noi avremo una chioma a dir poco leonina!

Un segreto tutt’altro che banale

Tutti noi abbiamo le classiche “rose”, che increspano i capelli naturalmente. Per aumentare il volume ai capelli, dovremo piegarli nel verso opposto alla “rosa”. Quest’ultima creerà un’onda naturale, che ci aiuterà ad ottenere più volume. Questi 3 trucchetti ti cambieranno la vita, e ti aiuteranno anche a risparmiare tantissimi soldi dal parrucchiere.

