Quali sono le pietre preziose più economiche? Ecco 3 gemme brillanti ma a buon prezzo perfette per fare un bel regalo ad una persona speciale

Non serve spendere un patrimonio per comprare una bella pietra gioiello da regalare: scopriamo quali gemme preziose dovremo acquistare per fare un figurone.

Un diamante è per sempre, ma può costare anche un occhio della testa. Per fortuna, infatti, esistono tantissime altre pietre, alcune meno preziose ma davvero bellissime, con cui è possibile fare davvero un figurone.

Quando dobbiamo fare un regalo alla persona che amiamo, ai nostri genitori o ad un amico speciale, non c’è niente di meglio che un bel gioiello brillante. Sono diversi, infatti, i significati che normalmente siamo soliti collegare ad un regalo del genere.

Un gioiello, nello specifico, esprime una sorta di promessa di fedeltà, un pegno d’amore per la persona a cui consegniamo il regalo. C’è l’idea sbagliata, però, che un gioiello abbia più o meno significato a seconda del valore economico della pietra in sé.

In realtà ciò è profondamente sbagliato, per un motivo molto semplice. In natura si possono trovare tantissime pietre, dei colori più disparati, con cui far un figurone è assicurato. Nello specifico, oggi scopriremo su quale pietra dovremo puntare per accaparrarci un bel regalo senza spendere un occhio della testa.

Quali sono le pietre preziose più economiche? Non serve spendere troppi soldi per comprare queste gemme coloratissime ed eleganti

I gioielli sono destinati a durare a lungo, soprattutto quelli di buona qualità. Per far sì che rimangano belli durante gli anni, esistono alcuni trucchetti di pulizia utili a lasciarli lucidissimi.

Per fare bella figura coi gioielli, però, ecco quale pietra dovremmo scegliere.

Una meravigliosa pietra color viola intenso

La prima pietra che vogliamo suggerire per la sua bellezza infinita è l’ametista. Questa è una pietra carica di significati, soprattutto secondo la cristalloterapia. Per esempio, portare sempre con sé l’ametista ci aiuterebbe a rafforzare la fiducia in noi stessi, allontanando le energie negative e attenuando le tensioni e i dolori.

Il colore viola intenso, inoltre, la renda una pietra particolarmente bella esteticamente, molto amata soprattutto dalle donne. I prezzi dei gioielli con l’ametista sono molto ragionevoli, e sono tra i più bassi in questo settore.

Un colore verde e giallo che rapisce al primo sguardo

Un’altra magnifica pietra colorata che vanta un colore meraviglioso è il peridoto. Questa volta siamo davanti ad una gemma dalle sfumature verdi olivastre, che sarebbe il simbolo di una grande prosperità e benessere. Il peridoto, infatti, sarebbe di buon auspicio in senso economico.

Avrebbe anche proprietà distensive e calmanti, il che la renderebbe perfetta da regalare ad una persona che amiamo. Anche in questo caso siamo di fronte ad una pietra con prezzi medi, che con gli orecchini giusti, valorizzerà le qualità del nostro viso in modo perfetto.

Quali sono le pietre preziose più economiche? Una delle risposte più ovvie (e giuste) a questa domanda è lo zircone. Chissà quante volte l’abbiamo sentito nominare, proprio perché è una bellissima alternativa economica a pietre molto più preziose. Lo zircone è il classico “diamantino”, molto simile alla pietra più preziosa per il suo colore chiaro e riflettente. Questa pietra ha un valore nettamente inferiore a quello delle altre pietre più preziose, ma ci farà fare una figura davvero eccellente.