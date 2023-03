Dai un taglio ai capelli secchi e spenti: ecco il trattamento facile ed economico da provare a casa

Direttamente dai social, il nuovo trattamento per capelli folti e luminosi che si può fare tranquillamente a casa senza prodotti costosi.

Quando si parla di beauty routine, la prima cosa che viene in mente è la cura della pelle del viso, ma anche del corpo. Del resto, se vuoi limitare i segni del tempo e arginare eventuali problemi dermatologici, devi sapere quali sono i prodotti più adatti a te. Un’altra sessione della beauty routine, comunque, è quella dedicata ai capelli. Come la pelle, anche la chioma necessita infatti di specifici trattamenti per mantenersi folta e luminosa con il passare degli anni.

Ed è un errore pensare che questi trattamenti si possano fare solo nei saloni dei parrucchieri, con conseguenze sul tuo portafoglio. Certo, andare occasionalmente a darsi una sistemata non è un crimine e, anzi, è doveroso, ma spesso puoi ricorrere al fai da te. Insomma, dai un taglio ai capelli secchi e spenti con la nuova tendenza diventata virale sui social nelle ultime settimane.

L’hair cycling

Il nuovo trend di bellezza prende le mosse e il nome dal trattamento per la pelle che aveva già spopolato sul web: lo skin cycling. In quel caso si trattava di una beauty routine serale che suggeriva di alternare gli ingredienti attivi e idratanti nell’arco di quattro giorni. Nel caso dell’hair cycling, il principio è sostanzialmente lo stesso. È sufficiente alternare i prodotti da usare in modo da migliorare la salute del cuoio capelluto, aumentandone idratazione e luminosità.

Al contempo, sarebbe possibile ridurre al minimo l’infiammazione dello stesso cuoio capelluto, limitando i prodotti che risultano troppo aggressivi.

Dai un taglio ai capelli secchi e spenti in 2 sole mosse

Innanzitutto, prima di procedere con il lavaggio dovresti dedicarti ad un veloce trattamento esfoliante per rimuovere il grosso delle impurità. A seguire, è appunto il momento dello shampoo: fai due lavaggi, in modo da detergere a fondo il cuoio capelluto. Successivamente, applica come da consuetudine il balsamo, insistendo soprattutto sulle lunghezze per districarle e ammorbidirle. Infine, utilizza un olio idratante per contrastare secchezza e doppie punte.

Al successivo lavaggio settimanale sarà la volta di cambiare i prodotti, optando ad esempio per uno shampoo più leggero, adatto a lavaggi frequenti. Inoltre, puoi decidere se proseguire con una maschera nutriente o un co-wash, ovvero un balsamo lavante. Quest’ultimo è consigliato in particolar modo se noti che i capelli sono più secchi e porosi e necessitano quindi di maggior nutrimento e idratazione. Lo stesso prodotto è ottimo anche se hai i capelli ricci, che dovresti rimpolpare anche con un balsamo leave in, perfetto per mantenerli morbidi. Al lavaggio successivo, torna al metodo presentato per primo e continua alternandoli per qualche tempo.

Naturalmente, sebbene questo trattamento sia indicato per tutti i tipi di capelli, non tutti riescono a beneficiare degli stessi risultati. L’importante è infatti affidarsi a prodotti specifici per le proprie esigenze, che possono variare a seconda della stagione. In ogni caso, se provi l’hair cycling hai comunque la possibilità di capire quali prodotti sono effettivamente più calzanti per la cura dei tuoi capelli.