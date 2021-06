Truccarsi bene d’estate sembra un’impresa titanica, per diversi motivi.

Avvertiamo il sudore sul viso, il trucco cola e ci ritroviamo dopo mezz’ora a non avere più nulla del make up che avevamo eseguito prima di uscire di casa.

Questo succede perché, nella maggior parte dei casi, ci trucchiamo in modo sbagliato e con prodotti non adatti alle nostre necessità. Soprattutto in estate, è importante scegliere dei cosmetici che durino a lungo e che abbiano una resistenza maggiore.

Ecco perché, in questo articolo, abbiamo deciso di svelare qualche trucchetto per coprire le occhiaie. Ci concentreremo su questa zona del viso molto delicata, perché il cambio di stagione provoca maggiore stanchezza, che si ripercuote anche sul nostro volto. Sceglieremo i trucchi giusti e il risultato non ci deluderà!

Facciamo sparire le occhiaie con questo correttore che non cola, perfetto anche d’estate

La prima fase da eseguire sempre, in ogni momento dell’anno, è dedicarsi all’idratazione. Se abbiamo occhiaie scavate, scure e profonde, la colpa potrebbe essere anche di una scarsa o insufficiente idratazione del corpo.

Ecco perché la prima regola sarà bere sempre molta acqua (mediamente 1,5-2 litri al giorno) e stendere una bella crema idratante sul nostro viso. Ovviamente dovremo utilizzare una crema adatta al nostro tipo di pelle.

Il primer per la base

Ora passiamo all’applicazione del primer come base del nostro trucco. Il primer è un prodotto cosmetico che serve ad opacizzare la parte del contorno occhi.

È quindi perfetto per eliminare il sudore che si crea in questa zona. Per stendere il primer non ci serviranno pennelli, perché utilizzeremo semplicemente i polpastrelli.

Correttore

A questo punto passiamo al vero protagonista, il correttore. Il prodotto ideale in questi casi è un correttore in crema di colore aranciato, quasi tendente al color mattone.

È questo il correttore perfetto per eliminare le occhiaie profonde e scure! Questa tecnica serve per eliminare le discromie di colore della pelle, ed attenuare il colore scuro delle occhiaie. Stendiamo, quindi, il correttore con un pennellino piatto.

Fissiamo il trucco

L’ultimo passaggio è la stesura della cipria, che servirà a fissare il nostro trucco. Utilizzeremo una cipria colorata, per evitare l’effetto “fantasma” tipico della cipria trasparente.

Ci servirà una spugnetta per trucco, che inumidiremo leggermente sotto l’acqua, e intingeremo nella cipria.

A questo punto dovremo picchiettarla sulla zona delle occhiaie, in modo abbastanza abbondante. Lasciamo riposare la zona per qualche minuto, poi rimuoviamo l’eccesso.

Ed ecco che le nostre occhiaie saranno sparite e il nostro viso risulterà immediatamente più riposato. Finalmente facciamo sparire le occhiaie con questo correttore che non cola, perfetto anche d’estate.

