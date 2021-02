Sono davvero pochi i giorni in cui si riescono a fare due righe di eyeliner uguali. Ecco, quando capita, se si hanno le palpebre cadenti, la magia dura davvero poco. Basta aprire gli occhi per vedere sparire totalmente il risultato del proprio lavoro.

Questo è quello che accade con il tipico occhio incappucciato. Caratteristica comune a tantissime donne, l’occhio incappucciato rende per lo più inutile qualsiasi trucco ben fatto sulla palpebra mobile, la quale verrà inesorabilmente coperta dalla palpebra fissa.

L’occhio incappucciato è quel tipico caso di occhio in cui la palpebra fissa cede su quella mobile, di fatto coprendola. Pur succedere per effetto dell’invecchiamento (indebolimento dei muscoli) o della genetica.

Gli occhi con questa caratteristica appaiono tendenzialmente stanchi. Esistono, però, dei segreti per valorizzare questo tipo di sguardo, dandogli profondità ed eliminando quel tipico senso di stanchezza.

Come dire stop alle palpebre cadenti con questo trucco

La parola d’ordine è “mimetizzare“. La regola base è quella di preferire dei colori opachi. Evitare i colori troppo brillanti o scuri che focalizzerebbero l’attenzione sul “difetto”.

Attenzione all’eyeliner

Con questa conformazione d’occhio, bisogna curare particolarmente la stesura dell’eyeliner. Un consiglio è quello di iniziare a creare la linea, concentrandosi soprattutto sull’angolo esterno dell’occhio, e poi continuare a tracciare la codina tenendo gli occhi aperti. In questo modo sarà più facile rendersi conto di quel che si vedrà a fine lavoro.

Correttore sempre e comunque

Stendere il correttore sull’occhiaia e anche sulla palpebra mobile. Questo aiuterà a togliere il senso di stanchezza. A questo punto, per fissare il colore, basterà passare un filo di cipria.

In seguito mettere l’ombretto: è bene prediligere i colori non scuri per evitare di evidenziare il problema. Scegliere un ombretto marrone per andare a scurire solo l’angolo esterno della palpebra, muovendo il pennello sempre verso l’alto.

L’importanza delle sopracciglia

Per dare profondità, la zona delle sopracciglia è fondamentale. Per questo, nell’angolo interno dell’arcata sopraccigliare, si dovrà applicare un colore chiaro che darà luminosità allo sguardo. In base ai gusti, si può decidere di definire con una matita specifica le sopracciglia. Un arco pulito e preciso intensificherà nettamente lo sguardo.

Ciglia a tutta curva

Anche le ciglia aiutano tantissimo la profondità. Aiutarsi con un piegaciglia per ottenere ciglia curve ed aprire lo sguardo. Ora si passerà al mascara nero, da applicare solo alle ciglia superiori, insistendo particolarmente su quelle più esterne. Procedere con più passate per ottenere maggiore intensità.

Abbiamo visto, dunque, come dire stop alle palpebre cadenti con questo trucco.