Probabilmente qualcuno avrà già sentito parlare della torta 7 vasetti, anche della ben più nota versione dolce. Stavolta ne vedremo una variante rustica. Si chiama in questo modo perché l’unità di misura da usare è, per la maggior parte degli ingredienti, un semplice vasetto di yogurt.

È una ricetta svuotafrigo, perché permette di utilizzare tutti quanti gli avanzi che, altrimenti, si butterebbero. Questa torta ai 7 vasetti può essere vegetariana, dunque preparata con provola, mozzarella o scamorza e le proprie verdure preferite. Chi vuole, invece, può aggiungere dei salumi a propria scelta. La scelta dipende solamente dai dei gusti di chi la prepara, della famiglia o di eventuali ospiti a cui la si servirà.

Ingredienti per uno stampo da 22-24 cm

125 g di yogurt bianco a temperatura ambiente;

3 uova;

1 vasetto di olio di semi;

1 vasetto di latte;

3 vasetti di farina 00;

1 vasetto di formaggio grattugiato;

1 bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate;

120 g di verdure a propria scelta;

130 g di salumi a propria scelta;

100 g di scamorza, provola o mozzarella;

1/2 cucchiaino di sale.

Al posto della solita torta salata, cuciniamo questo morbido rustico svuotafrigo e senza pasta sfoglia o brisé per preparare un’originale cena lampo

Prendere una ciotola e versare al suo interno un vasetto di yogurt. Qualora indicato, usarlo come unità di misura per gli altri ingredienti.

Aggiungere le uova intere, l’olio di semi e il latte. Mescolare con una frusta. Versare all’interno della ciotola anche la farina, il formaggio grattugiato, lievito e mezzo cucchiaino di sale.

Lavorare con la frusta fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Tagliare le verdure alla julienne e salumi e formaggio a quadratini, per poi aggiungerli al resto degli ingredienti. Mescolare con un cucchiaio di legno.

Infine, ricoprire lo stampo di carta forno e versare l’impasto al suo interno. Metterla in forno preriscaldato a 180° e lasciarla cuocere per circa 40 minuti di tempo. In poco meno di un’ora, ecco pronto questo rustico. Non resta che provare a cucinarlo al posto della solita torta salata.

