Avere un viso tonico, giovane, bello e curato è il sogno di tutti. Nel passato era prerogativa delle donne ma da un po’ di tempo anche gli uomini hanno cominciato a prendersi cura di sé stessi. Infatti, ecco alcuni trucchi per migliorare la pelle del viso e renderla perfetta e curata.

La prima regola: mai acqua troppo calda

Specialmente quando ci laviamo al mattino, la nostra pelle del viso ha bisogno di acqua fredda. Infatti, l’acqua fredda assolverebbe a due compiti importanti. Da una parte riesce immediatamente a ridurre i segni che la stanchezza ci ha lasciato sul viso ma anche a restringere i nostri pori.

Se, invece, usassimo l’acqua calda avremmo la pelle che si dilata con possibili effetti estetici negativi come rossori diffusi. Alcune persone usano addirittura un cubetto di ghiaccio per rinvigorire la pelle del viso. Si dovrebbe tenere per qualche minuto o a stretto contatto con la pelle o, meglio, avvolto in una stoffa.

Controlliamo l’età indicata dei prodotti che usiamo

L’età della persona umana è spesso stata rappresentata come un ciclo di stagioni. Non dovremmo mai dimenticarcelo, soprattutto quando compriamo delle creme per il viso.

Infatti, se da giovani di solito la cosmesi è legata soprattutto all’idratazione, più andiamo avanti con l’età e più abbiamo bisogno di prodotti specifici. Le prime rughe, il primo rilassamento cutaneo e le prime imperfezioni se vogliamo nasconderle o curarle hanno bisogno di prodotti specifici.

Avere tanti prodotti non equivale ad una buona prevenzione della salute della nostra pelle. Dovremmo, al contrario, fare una visita dal dermatologo e in caso comprare pochi prodotti ma di alta qualità.

Le soluzioni fai da te sono estremamente sconsigliate, anche perché spesso pensiamo di conoscerci ma in realtà non siamo esperti della nostra pelle. Quest’ultima, infatti, ha un equilibrio tutto suo che non solo dovremmo rispettare, ma soprattutto conoscere. Se mettiamo molti prodotti sulla nostra pelle rischiamo solo di causare l’effetto inverso.

Infine, un ultimo consiglio a cui pensano davvero in pochi. Se d’estate la crema solare è fondamentale per ovvie ragioni, anche d’inverno non dovremmo mai dimenticarci di metterla. Non sarà forse direttamente il sole a colpirci ma l’inquinamento. I raggi UV, infatti, possono colpirci anche in questa stagione, specialmente se viviamo in grandi città che sono più inquinate del resto del Paese.

