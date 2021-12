Durante la nostra quotidianità può capitare che i capi prendano un cattivo odore e che non riusciamo proprio ad eliminarlo.

Questo può essere causato dal sudore, da odori forti quando mangiamo in un ristorante o anche dall’umidità che abbiamo in casa.

In particolare, in questo periodo dell’anno, molti di noi si trovano ad affrontare quest’ultimo problema che può anche rivelarsi molto dannoso per la nostra salute.

Per questo può essere interessante sapere che proprio per eliminare la puzza di umidità dall’armadio basterebbe un solo comune oggetto che alcuni hanno già in casa.

Se la puzza del nostro bucato sembra non andare mai via, esistono dei rimedi economici e naturali davvero a portata di mano.

Contro i cattivi odori del nostro bucato bastano solo questi 2 stupefacenti ingredienti della cucina

Non tutti sanno che se il nostro bucato puzza potrebbe essere colpa di questo comune errore che facciamo tutti inconsapevolmente ed è importante porre rimedio.

Se ci troviamo comunque ad affrontare questa comune problematica, avremo semplicemente bisogno di succo di limone e sale marino.

Questi due ingredienti sono degli incredibili alleati in casa perché, non solo ci servono per un uso culinario, ma ci permetteranno anche di sfruttare al meglio la loro versatilità.

Sia il limone che il sale sono ricchi di straordinarie proprietà, tra cui anche quelle antibatteriche e fungicide. Potrebbero aiutarci a contrastare, quindi, anche l’umidità dei nostri capi.

Inoltre, il limone è in grado di dare un profumo fresco al nostro bucato in modo del tutto naturale.

Procediamo mettendo in una bacinella circa tre cucchiai di sale marino e due di succo di limone, aggiungendo poi cinque tazze d’acqua.

Dovremo solo mettere, a questo punto, al suo interno il bucato che intendiamo far tornare profumato e lasciarlo a mollo per una ventina di minuti circa.

A questo punto non resterà che strizzare molto bene il bucato e procedere con il consueto lavaggio in lavatrice.

Individuare il problema

Se, nonostante il lavaggio in lavatrice, i nostri capi continuano a puzzare, la causa potrebbe essere proprio l’elettrodomestico stesso.

In questo caso sarà necessario procedere con una sua pulizia approfondita, così tornerà a funzionare efficacemente.

