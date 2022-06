A pochi giorni dall’arrivo dell’estate, molte persone trascorrono il tempo libero all’aperto godendo delle splendide giornate calde e soleggiate. La nostra pelle inizia a prendere colore rendendoci più belli ed è importante proteggerla bene. Quando prendiamo il sole sogniamo di ottenere un’abbronzatura invidiabile e duratura. Partendo dal presupposto che ognuno di noi ha un tipo di pelle diverso, possiamo fare in modo di mantenere l’abbronzatura più a lungo senza spellare. In commercio esistono moltissimi prodotti specifici studiati per prolungare l’abbronzatura, ma oggi vogliamo spiegare che possiamo farlo risparmiando. Se non vogliamo spendere tanti soldi in costosi prodotti, possiamo adottare un semplice rimedio naturale conosciuto dalle nonne.

Preparare la pelle

Moltissimi sottovalutano questo aspetto, ma se non prepariamo bene la pelle all’abbronzatura questa non potrà durare molto. Innanzitutto, è importante mantenere idratata la pelle bevendo almeno 2 litri d’acqua al giorno. Ovviamente, anche l’alimentazione gioca un ruolo importante e frutta e verdura sono importanti per la salute della pelle. Consumiamo cibi che contengono soprattutto vitamina E come avocado, pomodori e lattuga. Per quanto riguarda la beauty routine, usiamo prodotti delicati per fare la doccia e limitiamo l’uso dell’acqua calda. Esfoliamo regolarmente la pelle usando un delicato scrub corpo che possiamo fare in casa con pochi ingredienti. Infine, cerchiamo di usare profumi naturali perché grandi quantità d’alcol sono nemiche dell’abbronzatura.

Per avere un’abbronzatura dorata e perfetta e mantenerla a lungo senza spellare proviamo questo profumatissimo e naturale rimedio della nonna

A questo punto, possiamo aiutare la nostra pelle a ricevere e mantenere più a lungo l’abbronzatura realizzando un prodotto totalmente naturale. Questo prodotto altamente idratante ci permetterà di nutrire la pelle favorendone l’abbronzatura. Il tè nero è amico della pelle ed è un ottimo autoabbronzante naturale. Useremo anche l’olio di mandorle e l’olio essenziale alla rosa. Mettiamo in infusione il tè nero: se abbiamo una pelle piuttosto chiara usiamo 8 bustine, altrimenti 16. Lasciamole in infusione per circa 3 ore e trasferiamo l’infuso in un vaporizzatore. Aggiungiamo 20 millilitri di olio di mandorle e una decina di gocce di olio essenziale alla rosa.

Come usarlo

Per avere un’abbronzatura dorata e perfetta e mantenerla tale per molto tempo, applichiamo questo prodotto dopo la protezione solare. Usato prima di prendere il sole, questo prodotto profumatissimo servirà a stimolare l’abbronzatura e ad idratare e preparare la pelle a ricevere l’abbronzatura. L’olio di mandorle aiuta ad evitare la desquamazione della pelle grazie alla sua azione fortemente idratante. Infatti, se usato dopo l’esposizione solare, invece può aiutare a lenire la pelle arrossata dopo l’abbronzatura.

