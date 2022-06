I prezzi dei carburanti alla pompa stanno lievitando lentamente come un sufflè. Nonostante l’intervento dello Stato, è difficile tenerli sotto controllo in questo periodo particolare. Non ci resta che adottare qualche trucchetto utile per poter risparmiare. In passato si era preoccupati soprattutto di risparmiare sulla spesa alimentare. Oggi invece sono al centro le energie. Energia elettrica e del gas per le famiglie, ma anche i carburanti.

Per quanto riguarda l’energia elettrica certamente una valida soluzione sono le energie rinnovabili. Un buon impianto di pannelli fotovoltaici permette di ottenere energia gratis per le famiglie. Non a caso l’Europa ha già deciso di adottarli entro il 2025 su edifici pubblici e imprese. Entro il 2029 toccherà alle famiglie, di sistemare un impianto a risparmio energetico di pannelli solari.

Il risparmio non riguarda solo gas ed elettricità di casa, ma anche l’uso dei carburanti per le autovetture. I motori a combustione saranno in produzione ancora in Europa fino al 2035. Fino a quel punto si spera che si troverà una soluzione al problema delle auto elettriche.

5 trucchetti sicuri per consumare poco carburante alla guida dell’auto e risparmiare molto su gasolio, benzina e GPL

Le batterie delle auto sono al litio, materiale presente soprattutto in Australia e Sud America. Si dice che avrebbero una durata media circa 1.000 cicli di ricarica, per una percorrenza di 300.000 Km. Sono soggette però al calo di prestazioni. I prezzi di un cambio batteria si aggirano intorno agli 8.000 euro fino anche a 25.000 euro. Le batterie sono costose, ma dovrebbero durare di più che un motore a benzina, diesel o GPL.

Nell’attesa che i prezzi dell’elettrico diventino più ragionevoli, sarebbe meglio adottare uno stile di guida al risparmio. Ecco allora 5 trucchetti sicuri per consumare poco carburante.

Un consiglio che si può dare è di non spingere sull’acceleratore. Quando si è in seconda e in terza è meglio non superare i 2.500 giri, ma conviene passare alla marcia superiore. Se si è in salita e il motore è sotto sforzo, conviene controllare la velocità per non consumare troppo.

Il secondo consiglio è che quando si guida in pianura, è meglio avere una velocità costante. Basterebbe seguire i limiti di velocità. Una guida fatta di frenate e accelerate, fa consumare più carburante.

Il condizionatore d’aria in macchina

Pochi sanno che il condizionatore d’aria in macchina fa consumare più carburante. Non in modo diretto, però. Il condizionatore acceso assorbe potenza dal motore e la velocità si abbassa. Allora si spinge sull’acceleratore per mantenerla allo stesso livello, consumando più carburante.

Il quarto consiglio è di eliminare i pesi inutili dal bagagliaio. Le bottiglie d’acqua in più, gli oggetti che si dimenticano nel vano bagagli, fanno consumare più carburante. Si calcola che 100 kg di peso in più, facciano consumare ½ litro di carburante, ogni 100 km percorsi.

Infine in diverse famiglie ci sono due macchine. Meglio uscire in città con quella che consuma di meno e tenere in garage l’altra. Per i lunghi percorsi si potrebbe optare per il treno, al posto della macchina.

Con questi accorgimenti si potrà risparmiare sulla spesa del carburante, che tende sempre più a salire.

