Lo scrub è un trattamento che serve ad esfoliare la pelle del corpo in molto delicato. Rimuovendo gli strati più superficiali dell’epidermide permette alla pelle di respirare. È composto da una parte abrasiva e da una cremosa. Ne esistono molti in commercio, ma perché acquistarli se si possono realizzare in casa facilmente? Oggi spieghiamo come preparare uno scrub corpo profumatissimo con soli tre ingredienti. L’ingrediente di base che vogliamo utilizzare per questo scrub è la lavanda.

A cosa serve la lavanda

La lavanda ha proprietà purificante e riequilibrante sulla pelle. È adatta a tutti i tipi di pelle, sia grassa, sia secca, sia mista. Inoltre, è nota per i suoi benefici contro cicatrici e smagliature perché le sostanze in essa contenute stimolano la circolazione sanguigna e linfatica. Infine, i suoi benefici sono noti per chi soffre di gambe con i capillari fragili, buccia d’arancia e pesantezza.

I tre ingredienti per lo scrub alla lavanda

Vediamo come preparare uno scrub corpo profumatissimo con soli tre ingredienti. Per preparare lo scrub alla lavanda servono: olio essenziale alla lavanda, olio di mandorle e sale fino. Per misurare le quantità, utilizzare un bicchiere. Prendere una ciotolina e al suo interno mettere tre parti di sale fino, una parte di olio essenziale alla lavanda e mescolare bene con un bastoncino. Aggiungere una parte di olio di mandorle e mescolare fino ad ottenere un composto umido ma non troppo liquido, altrimenti non riuscirete ad utilizzarlo. Eseguire lo scrub corpo una volta alla settimana per mantenere una pelle morbida e luminosa.

Idea regalo

Dopo aver visto come preparare uno scrub corpo profumatissimo con soli tre ingredienti è possibile realizzarlo non solo per sé, ma anche come dono alle amiche. Consigliamo, in caso, di procurarsi dei barattolini a chiusura ermetica che possano contenere lo scrub e poi decorarlo con qualche fiocchetto lilla o viola. Un regalo per il benessere del corpo, 100% naturale e home-made è sempre gradito!