Vestirsi per il nostro tipo di fisico ci aiuta a mettere in risalto i nostri pregi. Ci sono davvero tantissimi tipi di fisico, che necessitano di varie tipologie di abbigliamento. Ci sono, però, dei metodi universali che ci aiutano ad accentuare alcune parti.

Molte di noi, infatti, desiderano una vita sottile. Anche se abbiamo un fisico a mela o rettangolo, in cui questo punto è meno accentuato, possiamo riuscirci. Ci basta giocare un po’ con i vestiti per ottenere il risultato che desideriamo. Per avere una vita stretta e sottile scopriamo tutti i trucchi dal mondo della moda.

Un effetto ottico

Le illusioni ottiche, date dalla giusta scelta degli abiti, possono fare miracoli al livello del chirurgo. Con i vestiti giusti potremmo mettere in risalto il nostro fisico e far sembrare più stretta la nostra vita. Il primo consiglio riguarda la scelta delle stampe.

Infatti, queste sono un’ottima strategia da cui iniziare. Preferiamo linee verticali, che inganneranno l’occhio, e snelliranno. Allo stesso modo, evitiamo assolutamente quelle orizzontali, che avranno l’effetto contrario. Possiamo anche scegliere fantasie che si sviluppano in verticale, per ottenere lo stesso risultato.

Per far sembrare la vita più stretta, dobbiamo inoltre mettere in risalto anche altre parti. Bilanciamo le proporzioni, mettendo in primo piano le spalle con scollature ampie e colletti sbottonati. Anche maniche ampie e a sbuffo ci aiuteranno in questo. Se invece abbiamo i fianchi stretti, mettiamo gonne strette in vita che si allargano.

Per avere una vita stretta e sottile come quella di una vespa ecco 4 semplici trucchi

Tutti i capi a vita alta possono aiutarci in questo senso. In particolare pantaloni e jeans che si stringono in vita sono ottimi per mettere in risalto le nostre curve. Mettiamo dentro camice e magliette, sottolineando, così, il punto vita più stretto. Per quanto riguarda i vestiti, preferiamoli svasati, perché snelliscono molto. Preferiamo magliette aderenti, ma anche giacche.

Questo perché sarà più facile far notare il nostro punto vita. Possiamo anche scegliere camicette che si annodano nella parte davanti. Attenzione al punto, però, perché il nodo dev’essere fatto tra busto e ombelico, altrimenti rischiamo di ottenere un brutto effetto.

Infine, non dimentichiamoci degli accessori. La cintura è la nostra migliore alleata per accentuare la vita. Preferiamo modelli alti, poiché quelli sottili potrebbero essere troppo poco evidenti. Inoltre, scegliamo la cintura di un colore che fa contrasto con il vestito indossato.

Infine, per ottenere davvero un effetto vespa, possiamo utilizzare dei corsetti. Questi capi, infatti, sono fatti appositamente per segnare la vita. Se ne trovano anche di molto economici e possono essere indossati sopra a vestiti e camicie.

