Continua la stagione dei saldi estivi e delle grandi occasioni, ma ci sono alcuni pezzi che assolutamente non possono mancare nel guardaroba.

Tra questi rientrano certamente gli abiti estivi: midi, a tutta lunghezza, da usare come copricostume o dalla foggia più elegante e dunque da cerimonia.

Rispondono a tantissime esigenze diverse: per non mostrare le gambe si può puntare sul lungo, così come possiamo scegliere colore e forma che più preferiamo.

Ma nell’ampia gamma di abiti estivi ce n’è uno che assolutamente dovremmo prefissarci di acquistare se già non ne disponiamo.

Si tratta dell’abito bianco, che valorizza l’abbronzatura e snellisce gambe e girovita se scelto nel taglio adatto alla nostra fisicità: scopriamo insieme qualche modello.

Nello specifico, analizzeremo alcuni look diversi a seconda dell’occasione in cui indossarlo, ma l’obiettivo è sempre e solo uno: essere bellissime e alla moda.

Sulla scia del detto “prima il dovere e poi il piacere”, partiamo proprio dall’outfit per andare in ufficio d’estate.

Anziché perdere tempo davanti allo specchio, risolviamo con il pezzo unico: abito bianco in lino o cotone magari decorato con coulisse e giochi di pieghe.

Consigliato il modello che si spinge fino al ginocchio, da abbinare senza troppi ripensamenti a sandali bassi o ballerine a punta.

Un paio di occhiali da sole maxi e degli orecchini altrettanto vistosi ci daranno un’aria da vere dive.

Passiamo adesso ad un’occasione meno formale, ma non ancora totalmente vacanziera: il pranzo fuori città, magari in qualche agriturismo in mezzo al verde.

Il modello a cui ispirarsi in questo caso è il tubino bianco smanicato con colletto alla coreana e cintura che valorizza il punto vita.

Valorizza l’abbronzatura e snellisce gambe e girovita questo abito estivo alla moda perfetto sulle over 50

Per quanto invece riguarda l’uscita serale, il segreto sta nel total white: ovvero, bianco l’abito, ma anche gli accessori, e quindi borsa e scarpe.

Naturalmente, scegliamo un taglio glamour con scolli e spacchi o, se non ce la sentiamo di osare troppo, puntiamo sulle maniche a sbuffo.

Discorso diverso per la cerimonia: si sa, da invitata è meglio evitare il bianco, ma in caso di emergenza basta abbinarlo ad accessori sgargianti.

Per spezzare la serietà affidiamoci ad esempio a due tonalità brillanti e di tendenza come rosa o verde.

E per la spiaggia? Via libera al vestito bianco in sangallo con borsa di paglia e zoccoli o borsa a tracolla e sandali alla schiava.

