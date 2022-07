Vacanze o fine settimana al lago, perché no? In alcune regioni del nord Italia, come ben sappiamo, non è presente il mare. Quindi le alternative possibili sono poche. Si può prendere la macchina o il treno e arrivare in Liguria o altre regioni vicine con il mare. Si può andare in piscina in modo tale da rinfrescarsi. Si può andare al lago oppure al fiume. Moltissime persone scelgono il lago.

I laghi al nord Italia

Al nord del Belpaese ci sono molti laghi. Alcuni sicuramente più famosi e grandi, altri più piccoli e meno conosciuti. Ad esempio il Lago di Como, Maggiore e di Garda sono tra i più noti. Poi abbiamo anche il Lago d’Iseo, di Ledro, d’Idro, di Tenno, d’Orta e poi ancora quelli di Varese, Comabbio e Monate. Insomma, di laghi al Nord ne possiamo trovare quanti ne vogliamo. E questi sono perfetti sia per passarci le vacanze sia per un fine settimana lontano dalla città e dal caldo.

È questo il posto adorato dai turisti su un bellissimo lago d’Italia con paesaggi e ville da sogno

Parliamo del Lago Maggiore, uno dei laghi più noti d’Italia. Qui ci sono moltissimi borghi o posti da visitare perché sono assolutamente deliziosi. Troviamo spiagge, acqua, verde, magnifici hotel, attività acquatiche sul lago e cultura. Ad esempio, Gambarogno è un borgo fantastico che si trova tra acqua e montagna.

Oltre a quello sopraccitato c’è anche Colmegna, che è una frazione del comune di Luino che dà sul Lago Maggiore. Un luogo dove sarà possibile vivere completamente l’esperienza lago con tutte le sue bellissime attività.

Sarà possibile vivere la spiaggia, fatta di sassi, prato o scogli, poi potremo ammirare le spettacolari ville che sono a picco sul mare, alcune di queste sono anche degli alberghi dove si può alloggiare. Possiamo poi vivere anche la natura facendo dei giri in bicicletta oppure andando in montagna a fare le passeggiate.

Insomma, il lago può offrire tantissime attività. Un luogo sicuramente molto divertente per tutta la famiglia, ma anche per le coppie che vogliono passare un weekend di relax e non vogliono essere disturbati. Ci sono così tante cose da fare al lago che sicuramente non ci si annoia, motivo per cui è questo il posto adorato dai turisti su un bellissimo versante del Lago Maggiore.

