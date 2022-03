Quando si avvicina la bella stagione, ci preoccupa molto dover mostrare un corpo che non è come desideriamo. Tra le imperfezioni fisiche, la pelle ruvida e secca è una delle più temute. Guardare una pelle screpolata o rugosa non è certo piacevole, a maggior ragione quando la si accarezza. Ecco perché chi ne soffre è capace di provare rimedi di ogni tipo. Infatti, spesso i costosissimi prodotti specifici sul commercio sono validi per qualcuno ma poco utili per altri. Allo stesso tempo, molti dimostrano di avere un’azione a breve termine e non risolvono il problema della disidratazione. Ecco, allora, che la natura stessa può venirci incontro e darci la soluzione.

Per avere una pelle morbida e setosa, non serve fare bagni di crema ogni settimana. Questa ricetta fai da te può dare risultati straordinari e ha alla base due ingredienti comunissimi ed economici. Abbiamo mai pensato che una purea di frutta potesse rendere la nostra pelle liscia come il velluto?

Da cosa dipende la secchezza della pelle

Questa condizione dell’epidermide può essere dovuta a molti fattori. Il più comune è la disidratazione, che spesso sopraggiunge nei mesi più freddi. Il troppo freddo spaccherebbe la pelle, rendendola poco elastica e inizialmente screpolata.

I sintomi dipenderebbero anche da alimentazione, stato di salute, età e condizioni climatiche particolari. L’uso di acqua troppo calda o troppo fredda, l’uso di detergenti aggressivi e bere poco intervengono quali fattori importanti. Tuttavia, ci sono anche delle patologie legate alla secchezza della pelle. Tra queste troviamo la dermatite, l’eritema solare, infezioni della pelle, ittiosi, psoriasi, intolleranze alimentari, ipotiroidismo, sclerodermia, sindrome di Sjögren.

Per avere una pelle morbida e setosa a costo zero basta questo delicato impacco esfoliante ricco di vitamina A e antiossidanti

Per aiutare la pelle del nostro corpo a idratarsi e migliorare la sua condizione di secchezza, possiamo provare un rimedio naturale che ci sorprenderà. Veloce e facile da preparare, quest’impacco si compone di due ingredienti che tutti abbiamo nelle nostre case.

Il primo ingrediente è la banana che, in100 grammi di polpa può contenere circa 350 mg di potassio insieme a tanti altri sali minerali e vitamine. Infatti, è fonte di vitamina C e A, conosciuta per i suoi effetti benefici sulla pelle e sugli occhi. Ecco perché questo frutto tropicale sarà la base dell’impacco.

Per la componente esfoliante, invece, useremo lo zucchero che, a piacimento, possiamo mescolare con un cucchiaino di olio di cocco. Basterà scegliere una banana matura e ridurla in poltiglia con una forchetta. Poi uniremo un cucchiaio di zucchero e, dopo aver ben mescolato, distribuiremo il composto sul corpo con movimenti circolari. Dopo qualche minuto di posa, facciamo una doccia per eliminare i residui.