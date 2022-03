La voglia di primavera è tanta e sembra che lentamente il meteo ci stia accontentando. Oggi su gran parte dell’Italia splende un bellissimo sole e il 27 marzo arriva anche l’ora legale. Questo significa che avremo più luce la sera, dato che dobbiamo spostare la lancetta indietro. Più tempo per stare fuori, per fare passeggiate nel parco e per fare aperitivi serali con ancora un pochino di luce. Il sole splende e arriva anche il caldo. Periodo perfetto per sfoggiare nuovi accessori dal sapore fashion e trendy. Per la primavera si punta sui colori vitaminici e vibranti, si lasciano invece nell’armadio i colori scuri che solitamente usiamo per l’inverno o per l’autunno.

Ma quali sono i colori che possiamo usare? Abbiamo già visto come in passerella ma anche in alcuni look da vip sia esplosa la pink passion, ovvero outfit dal colore rosa. Partendo dall’ultimo show di Maison Valentino completamente rosa fino ad arrivare a singoli capi venduti nei vari e-commerce oppure nei negozi. Ma non possiamo affidarci solo al rosa, perché i colori della primavera sono tanti altri.

I colori della primavera

La palette colori primaverile si tinge dunque di colori quali il verde, l’arancione, il viola, il giallo e il multicolor, ovviamente nelle loro nuance più vibranti. Infatti non sarà un semplice verde o un semplice giallo, ma questi saranno nella loro massima esplosione di colore. Vediamo allora qualche esempio di borsa o scarpa che conquisterà la primavera.

Ecco scarpe e borse dai colori vitaminici e vibranti perfette per conquistare questa primavera che verrà

Partiamo dal primo colore: il verde. Troviamo il sandalo Spikita di Christian Louboutin realizzato in pelle e abbellito con metalli appuntiti verdi. Le mules di Gianvito Rossi, invece, si tingono di viola, realizzate in pelle e PVC. Aquazzura invece colora le sue mules in soffice pelle made in Italy con un turchese brillante.

Passando alle borse, invece, impossibile non citare la Jodie mini di Bottega Veneta con l’iconico motivo intrecciato. Una borsa super elegante perfetta da abbinare con diversi look. Abbiamo, poi, la tote Cubi Anagram di Loewe, realizzata in jacquard intrecciato con il logo della maison e rifinita in morbida pelle color verde. Jacquemus punta tutto sul blu per la sua Le Bambino, borsa dalla silhouette rettangolare ma compatta, che presenta un hardware dorato. Infine abbiamo La Medusa di Versace, borsa iconica del brand in colore viola. Ed ecco scarpe e borse dai colori vitaminici e primaverili pronte da indossare. Ovviamente ci sono tantissimi altri modelli presenti sul mercato, qui ne sono stati consigliati solo alcuni (n.d.r. a parere dello scrivente).

