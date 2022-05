È una pianta aromatica dagli innumerevoli benefici. Infatti, varie sono le sue proprietà, da quelle espettoranti, digestive, carminative a quelle antinfiammatorie ed anche repellenti. Stiamo parlando dell’alloro.

Per avere una pancia piatta ed eliminare il gonfiore addominale sarebbe questa la pianta da utilizzare in cucina utile per migliorare il sonno

Le sue preziose foglie sarebbero utili per curare bronchi, intestino, ossa ed abbasserebbero anche la febbre.

Proprietà benefiche sulla salute

Un elisir di lunga vita, l’alloro, che sarebbe utile soprattutto per alleviare i disturbi digestivi come pancia gonfia, flatulenza eccessiva e cattiva digestione. Sarebbe inoltre perfetto anche per curare febbre e tosse.

Sembrerebbe essere particolarmente indicato in caso di febbre alta grazie all’azione diaforetica che favorisce la sudorazione. Inoltre avrebbe anche proprietà espettoranti ed è indicato per eliminare il catarro e in caso di tosse. Inoltre la presenza di vitamina C al suo interno stimolerebbe anche il sistema immunitario.

In più le foglie di alloro favorirebbero il rilassamento della muscolatura contratta e sarebbero ideali da consumare per alleviare i dolori del ciclo mestruale.

Come usare le foglie di alloro in cucina

Le foglie di alloro possono essere utilizzate in cucina fresche o essiccate.

Da aggiungere direttamente in padella per aromatizzare i cibi. Sono anche perfette da addizionare ai legumi durante la cottura per ridurre le flatulenze legate al consumo di questi ultimi.

Per il decotto a base di alloro basterà addizionare a dell’acqua bollente all’incirca 10-15 foglie di alloro per ogni litro d’acqua utilizzato. Sarà sufficiente versare le foglie di alloro in acqua bollente e lasciarle in infusione, avendo cura di coprire l’infuso.

Una volta pronto, l’infuso è perfetto da bere soprattutto dopo i pasti, perfetto per chi soffre di flatulenza.

La cura della pelle e non solo

Dall’alloro si ricava un olio essenziale perfetto per prendersi cura della bellezza della cute. In particolare l’alloro è l’ingrediente principale del cosiddetto sapone di Aleppo.

Inoltre, la sua particolare composizione chimica e la presenza di acido laurico lo renderebbero un antisettico naturale. In più l’alloro aiuterebbe a debellare gli insetti e le farfalline della dispensa di casa. Infine sembrerebbe essere anche un potente tarmicida.

Controindicazioni

Sarebbe sconsigliato bere infusi, tisane e decotti a base di alloro alle donne in gravidanza e ai bambini di età inferiore ai 6 anni. Questo poiché l’alloro potrebbe causare allergie. Un suo abuso può causare sonnolenza, nausea e vomito.

Ecco dunque che per avere una pancia piatta ed eliminare il gonfiore addominale basterebbe utilizzare questa pianta aromatica ancora molto sottovalutata.

