Abbiamo più volte ribadito che la salute passa anche dalla tavola. Non parliamo del solito luogo comune, ma di una realtà che sarebbe stata confermata anche da molti studi scientifici. Infatti, la cura dell’alimentazione non è solo necessaria per evitare di accumulare peso. Ma è fondamentale per il benessere del nostro corpo e della mente. Un sano e salutare approccio al cibo, sarebbe il primo passo per una corretta prevenzione e per rimanere in salute più a lungo. Problemi come il colesterolo alto o l’obesità, potrebbero essere tenuti a bada grazie ad alcuni cibi dalle proprietà davvero eccezionali. Ad esempio, una manciata di questo alimento potrebbe apportare all’organismo tantissimi benefici.

Un frutto dolce e dissetante

Nell’elenco degli alimenti che potrebbero aiutare il nostro organismo, troviamo anche molti prodotti che non ci saremmo mai aspettati che potessero apportare così tanti benefici. È il caso di questo alimento inaspettato molto amato dai grandi e dai bambini, che aiuterebbe a ridurre la pressione del sangue. Ma dobbiamo anche citare questo frutto tropicale dal sapore fresco e dissetante che spesso consumiamo in estate. Parliamo della noce di cocco, il frutto della palma da cocco, una pianta di origine indonesiana. La polpa ha un sapore molto dolce e può essere gustata sia fresca che essiccata. L’acqua di cocco, contenuta all’interno della noce di cocco giovane, è molto rinfrescante.

Aumenterebbe il colesterolo buono e le energie questo frutto dissetante utile per saziare velocemente e più a lungo

La noce di cocco è disponibile tutto l’anno e si trova facilmente al supermercato. Come riportano le pagine di Humanitas, 100 g di questo alimento apporterebbero 364 calorie. Rispetto agli altri frutti, il cocco conterrebbe una quantità minore di acqua ma un apporto calorico maggiore. Quindi meglio non esagerare e mangiarne solo delle piccole porzioni.

La presenza delle fibre, poi, non solo aiuterebbe a prevenire alcune malattie legate all’intestino, ma queste avrebbero anche il compito di farci saziare più velocemente. I grassi saturi contenuti nel cocco fornirebbero molta energia al nostro corpo. Inoltre, l’acido laurico aumenterebbe il colesterolo buono (HDL). Ma facciamo attenzione, perché il consumo di cocco potrebbe interferire con l’azione di alcuni farmaci. In particolare con i medicinali che abbassano la pressione e quelli per il colesterolo. È opportuno e necessario rivolgersi sempre al proprio medico di fiducia.

