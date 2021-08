In questi mesi abbiamo speso molte energie per avere un orto da invidia. Inoltre, grazie al nostro pollice verde, abbiamo reso i nostri giardini e terrazzi spettacolari. Vedere in estate l’esplosione di colori all’esterno e dentro casa, è stato una gioia per i nostri occhi. Ma non dobbiamo dimenticare che in ogni stagione prosperano tipologie di piante diverse.

Le fioriture estive a breve termineranno, è il momento di preoccuparci delle nuove semine, se vogliamo un balcone colorato e suggestivo tra qualche mese. Dovremo scegliere piante che sopportano la pioggia autunnale, ma che contemporaneamente possano produrre fiori incantevoli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per avere un balcone fiorito nei mesi invernali bisogna scegliere queste piante ornamentali variopinte

Perfetti fiori settembrini, i ciclamini, nascono spontanei nelle zone Mediterranee, ma anche in Iran e Somalia. Per gli antichi Greci era una pianta magica, divina per la forma a spirale del gambo, simile ad un cerchio, simbolo dell’universo e del suo perenne ciclo di rigenerazione.

Infatti, il nome della pianta deriva dal greco “kyklos”, che vuol dire appunto cerchio. Era posizionata all’esterno delle abitazioni, perché si pensava potesse proteggere dai malefici e il suo estratto era usato come antidoto contro il morso di alcuni rettili. Il momento ideale per effettuare la semina è tra fine agosto e settembre, in un terriccio drenante.

Meglio posizionarli in zone non troppo assolate né fredde, perché potrebbero patire. Se piantiamo il seme, fiorirà almeno un anno dopo, ma se usiamo i bulbi già formati, ci vorrà meno tempo. Il risultato sarà un’esplosione di fiori sgargianti e allegri. È importante usare vasi spaziosi e, se necessario, travasare periodicamente.

Giacinti

I giacinti sono originari del Medio Oriente, sono grossi grappoli che contengono fiori fitti, che variano dal colore bianco al lilla, ma anche blu, viola, giallo, rosso. Quando fioriscono emanano anche un ottimo profumo, dalle note intense. Il periodo perfetto per mettere i bulbi a dimora è tra fine agosto e dicembre, per vederli fiorire solitamente entro un mese.

Hanno bisogno di un terreno drenato e ricco, un vaso profondo e preferiscono le zone soleggiate del balcone. Non richiedono cure particolari, ma bisogna stare attenti a non fare marcire i bulbi. Quando vediamo che la pianta comincia ad appassire, possiamo delicatamente sradicare i bulbi, conservarli in cantina fino al prossimo autunno.

Viole e narcisi

Nelle fioriere in terrazza, possiamo mettere, nel posto più soleggiato, le viole del pensiero. Molto resistenti, sopravvivono molto bene al freddo, regalando una fioritura fantastica, di colore bianco o giallo, accostati al viola. Si adattano benissimo a coltivazioni in vaso, dove fioriranno dopo qualche mese.

Insieme ai giacinti, anche nello stesso vaso, possiamo invece piantare i narcisi. I suoi fiori sono molto profumati e di colore bianco o giallo. Patiscono il freddo estremo, quindi meglio se in inverno li teniamo dentro casa. Richiedono poca acqua e si ammalano raramente, bisogna solo eliminare le foglie secche, i fiori appassiti e le eventuali parti della pianta sofferenti.

Per avere un balcone fiorito nei mesi invernali bisogna scegliere queste piante ornamentali variopinte, facili da gestire in vaso.