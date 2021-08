Ecco cosa fare per salvare e curare le nostre piante d’appartamento malate e sofferenti

Se ci stiamo chiedendo se le nostre piante, anche dentro casa, possono ammalarsi, la risposta è si. Anche se pensiamo che siano protette e custodite dall’ambiente domestico, può capitare che qualcosa vada storto. Le piante, anche se non subiscono le intemperie, hanno comunque bisogno di cure, per evitare che possano sorgere alcune problematiche, legate al terreno o alle poche attenzioni.

I segnali dell’arrivo di una malattia non si fanno attendere, si nota subito se c’è qualcosa che non va. I colori delle foglie sbiadiscono o mutano, la pianta non produce più fiori o frutti, le radici marciscono. Per non arrivare a questo punto, bisognerebbe attuare dei consigli, utili a prevenire qualsiasi problematica.

Meglio prevenire

Per scongiurare possibili malattie, le piante, appena acquistate, andrebbero travasate in vasi adeguati alle dimensioni e materiali. Non usare terriccio scadente, ma scegliere quello drenante e fertile, con delle sostanze nutritive adatte al tipo di vegetazione. Una volta che abbiamo individuato il tipo di pianta, saremo in grado di dare la giusta quantità di acqua, per farla crescere al meglio, rigogliose. Bisogna, però, fare attenzione a non utilizzare acqua calcarea troppo calda o fredda, ma sempre a temperatura ambiente. Altro fattore da non trascurare è l’esposizione alla luce e l’areazione. Ci sono piante che necessitano di sole diretto, altre che preferiscono zone ombreggiate, al riparo dai raggi.

Riconoscere le malattie

Le foglie ingiallite non sono mai un segnale positivo. La causa potrebbe essere il tipo di acqua utilizzata, ma anche la quantità. Oppure il terreno è carente di minerali, come il ferro, questo potrebbe portare alla morte della pianta. Se invece le macchie sono di colore bianco, potrebbero indicare la presenza di muffa grigia, aggressiva e pericolosa. Questo problema spesso indica che il luogo dove vive la pianta è poco arieggiato o non abbastanza umido. Se le radici sono marce, probabilmente abbiamo esagerato con le annaffiature. Quello che emerge è che dobbiamo osservare attentamente tutti i dettagli per intervenire nel modo più corretto.

Ecco cosa fare per salvare e curare le nostre piante d’appartamento malate e sofferenti

Se non siamo in grado di individuare il problema, possiamo rivolgerci ad un professionista del settore o utilizzare una delle tante applicazioni per il telefono. In linea di massima in presenza di muffe, interveniamo in tempo, dosando l’acqua o spostando il vaso al sole. Eliminiamo manualmente la muffa o tagliamo le foglie già colpite. Quando troviamo le radici marce o le macchie nelle foglie, isoliamo subito la pianta, per non contagiare le altre, e cambiamo la terra. Se siamo sicuri sia un problema di carenza di ferro, utilizziamo concimi, meglio se naturali e non chimici. Esistono diversi tipi di fertilizzanti e rimedi naturali che riescono a fare riprendere la pianta, senza troppi sforzi.

Ecco cosa fare per salvare e curare le nostre piante d’appartamento malate e sofferenti, piccoli accorgimenti che difenderanno la loro salute.