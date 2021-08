Quando la rosa che riceviamo in dono è sfiorita, di solito la buttiamo nella pattumiera. Ma ciò non avverrà più grazie all’incredibile trucco scovato dagli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa. Possiamo infatti trasformare un fiore appassito in un meraviglioso cespuglio che fiorirà nuovamente. Ieri a mezzogiorno in molte spiagge e in molti ristoranti abbiamo ricevuto in dono una rosa rossa. È una tradizione molto gettonata sulle spiagge, sia della costa romagnola che della costa tirrenica. Ma ora la rosa rossa arriva tra le mani femminili, in ricordo della festività religiosa dell’Ascensione di Maria Vergine in Cielo, anche nei rifugi in montagna e nei ristorantini più chic delle città d’arte.

Ecco l’incredibile cosa da fare quando la rosa che riceviamo in dono è sfiorita

Durante gli altri giorni dell’anno, in primis San Valentino, il dono di una rosa rossa ha un preciso significato. Questo colore è legato al corteggiamento e ai sentimenti. Dunque, se vogliamo omaggiare qualcuno con un fiore, è meglio preferire un altro colore, come il rosa, il fucsia e l’arancio. Le rose bianche sono sempre belle, ma se non si tratta di una cerimonia nuziale, cerchiamole almeno orlate di rosa o di verde tenero. Lasciamo perdere stranezze come le rose blu o quelle nere, a meno che non si tratti di una estrosa preferenza manifestata da chi riceverà l’omaggio. Anche le rose gialle vanno regalate con cautela, perché secondo alcuni sono un segno di inimicizia o di latente invidia. Se poi vogliamo regalare un fiore speciale ecco come fare: con questo incredibile regalo da 3 euro lasceremo tutti a bocca aperta.

Zucchero e aspirina

Per mantenere più turgida possibile la nostra rosa, mettiamola in un vaso di acqua fresca con un pizzico di zucchero o una mezza aspirina e tagliamo un pezzetto del gambo ogni giorno per permettere la migliore assimilazione delle sostanze nutritive che la terranno in vita anche staccata dalla pianta. Ma non dobbiamo gettare via la nostra rosa quando perderà profumo e vigore. Ecco l’incredibile cosa da fare quando la rosa che riceviamo in dono è sfiorita.

Basta un pezzo di patata

Tagliamo un pezzetto del gambo e infiliamo la rosa sfiorita dentro una grossa patata, praticando una piccola fessura perché resti in piedi. Seminiamo la patata in un vaso pieno di terriccio universale e compattiamo bene intorno al gambo che deve spuntare per almeno dieci centimetri dalla terra. Annaffiamo periodicamente e teniamolo in mezza ombra in terrazzo o balcone fino alla fine di settembre. Poi portiamolo dentro il nostro appartamento. In pochi giorni la rosa sfiorita comincerà a ributtare. In primavera aggiungiamo un pizzico di concime o qualche pezzetto di buccia di banana, mescolandolo bene al terriccio. Prima di Pasqua potremo ammirare la crescita di un bel cespuglio fiorito e potremo veder spuntare i primi boccioli.