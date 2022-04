Ci sono azioni che, nonostante vengano ripetute quotidianamente, tendono a rassicurare e a far stare bene. Tra queste si inserisce il truccarsi, dall’adolescenza in poi sono moltissime le donne che decidono di investire parte del loro tempo nel make up.

Un modo per cercare di migliorarsi ed apparire al meglio in pubblico ma soprattutto per stare bene con se stesse.

L’esperienza è un fattore fondamentale per riuscire ad imparare a truccarsi con abilità ma anche chi è all’inizio non dovrebbe disperare.

La regola del “meno è meglio” vale anche per il make up, se non si è molto esperte meglio evitare di utilizzare centinaia di prodotti.

Il rischio che si potrebbe correre, infatti, sarebbe solamente quello di sembrare una maschera, la caricatura di se stesse.

Oggi si andranno a vedere due trucchi per principianti da fare in pochissimi minuti, facili e veloci per poter essere pronte in un lampo.

Per avere sguardo intenso e occhi magnetici anche a 50 anni ecco 2 idee trucco da principianti semplici ma d’effetto

La pelle del volto, andando avanti con l’età, tenderà a perdere l’idratazione e questo porterà il formarsi di numerose rughe.

Si tratta di un processo della pelle inevitabile ma, tuttavia, si potrà rallentare utilizzando delle creme idratanti e antirughe quotidianamente.

Si tratta di un passaggio da effettuare prima di coricarsi alla sera ma anche la mattina dopo essersi lavati il volto.

Il trucco da principianti che si andrà ad illustrare necessita di pochissimi prodotti. Infatti, saranno sufficienti un rossetto, un mascara, della cipria, del blush e del fondotinta,

Il fondotinta dovrà avere la stessa tonalità della propria carnagione, meglio non commettere errori durante l’acquisto.

Passare il fondotinta sul viso facendolo assorbire in maniera uniforme dalla pelle. Con un piccolo pettine sistemare le sopracciglia se necessario e piegare le ciglia utilizzando l’apposito attrezzo.

In seguito utilizzare la cipria su mento e naso prima di passare il blush sui lati del volto. In caso di pelle eccessivamente secca non sarà necessaria la cipria. Il blush, poi, dovrà essere utilizzato con parsimonia e non su tutte le zone del viso.

Da ultimo mettere il mascara sulle ciglia e il rossetto sulle labbra. Se si ritiene troppo complicato passare il rossetto senza errori si consiglia di utilizzare il rossetto liquido al posto di quello classico.

Seconda opzione

Il secondo trucco per avere sguardo intenso e occhi magnetici anche a 50 anni vedrà l’utilizzo di ombretto, bb cream, mascara e matita. Quattro prodotti molto elementari che in molte avranno già in casa. Un trucco facile da fare e, sopratutto, perfetto per chi ha occhi azzurri ma anche per chi li ha marroni o verdi.

Stendere la bb cream sul volto e massaggiare per farla assorbire al meglio. In seguito applicare una matita marrone o nera nella parte superiore e inferiore dell’occhio.

In seguito applicare un ombretto marrone sulla palpebra utilizzando il pennello specifico. Da ultimo usare il mascara sulle ciglia superiori e inferiori. In questo modo il trucco sarà completo e si sarà pronti per uscire di casa.

