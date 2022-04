Già nel precedente report scrivevamo che il titolo ILLA aveva raggiunto livelli dai quali avrebbe potuto avere elevate probabilità di andare incontro a un rialzo.

Purtroppo nel corso dell’ultima settimana non ci sono stati segnali rialzisti. Anzi, abbiamo assistito a un’ulteriore accelerazione ribassista. Questa volta, però, il ribasso è stato caratterizzato da un fortissimo aumento dei volumi. Sono passati, infatti, da una media di 250.000 a settimana a 2.500.000. Questo fortissimo interesse sul titolo, accompagnato da un ribasso settimanale di circa il 20%, potrebbe anche essere un buon segnale. Potrebbe volere anche dire, infatti, che gli investitori che non credono nel titolo lo hanno abbandonato e da questo momento in poi le cose potrebbero andare meglio.

A questo punto quale potrebbe essere la strategia migliore per investire sulle azioni ILLA?

Aspettare un inequivocabile segnale rialzista. Cercare di anticipare il rialzo, infatti, potrebbe essere pericoloso. Soprattutto se si pensa che nel lungo periodo (time frame mensile) l’obiettivo ribassista più probabile potrebbe essere localizzato in area 0,05 euro.

Avvertenze sul titolo ILLA

Prima di concludere notiamo che la capitalizzazione del titolo è di poco superiore a un milione di euro. Inoltre, il controvalore scambiato giornalmente è inferiore ai 10.000 euro. Anche se nell’ultima settimana abbiamo assistito a un aumento dei volumi. Ciò vuol dire che il titolo potrebbe essere esposto a forti escursioni di volatilità nel caso in cui dovesse essere al centro di un movimento speculativo. Prestare, quindi, molta attenzione per evitare forti perdite in conto capitale.

A supporto di questa indicazione ricordiamo che ILLA, negli ultime tre mesi, è stato più volatile del 90%, muovendosi tipicamente di +/- 9% a settimana.

Un altro aspetto statistico da non trascurare è quello legato alla probabilità che per un’intera seduta non ci siano scambi sul titolo. Nel caso specifico di ILLA questa probabilità è del 20%. Ciò vuol dire che, mediamente, durante una seduta a settimana gli investitori non effettuano scambi sul titolo. Questa cosa potrebbe essere molto pericolosa per chi volesse investire/disinvestire non trovando la controparte.

Quale potrebbe essere la strategia migliore per investire sulle azioni ILLA? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario ILLA (MILILLA) ha chiuso la seduta del 1 aprile in ribasso del 9,29% rispetto alla seduta precedente. L’ultimo prezzo è stato a 0,166 euro.

Time frame settimanale