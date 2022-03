Non in molti la mangiano ma questa carne ideale per bambini è tra le più dietetiche e saporite soprattutto con 2 ingredienti di stagione

Il coniglio ha una delle carni più dietetiche che ci siano in commercio.

Magra e ricca di proteine ha buone concentrazioni di vitamina B3 ma anche fosforo, potassio e ferro.

Per la sua alta digeribilità è adatta a essere consumata da persone di ogni età, soprattutto i bambini che possono mangiarla anche attraverso gli omogeneizzati. Ma non solo.

Ideale per le diete dei periodi di convalescenza, la carne è definita ipoallergenica alla pari di quella del vitello perché le proteine vengono facilmente assorbite.

Una ricetta semplice

Non in molti la mangiano eppure cucinata in casseruola, la carne di coniglio ha un gusto davvero unico.

Soprattutto se abbinata ai carciofi che oltre ad avere proprietà antiossidanti e depurative e alla ricchezza di fibre, fosforo e ferro sono ortaggi molto saporiti durante la loro stagionalità.

I carciofi vanno puliti per bene oppure comperati già pronti.

Per la cottura possiamo preparare un brodo vegetale con sedano, carote e cipolle oppure un brodo di carne aggiungendo fusi di pollo e ossobuco.

Facciamo rosolare aglio e timo in un cucchiaio di olio extravergine e aggiungiamo il coniglio in pezzi. Per comodità possiamo farlo tagliare dal macellaio. Mettiamo sale e pepe a piacimento e aggiungiamo il brodo filtrato e sgrassato.

Cuociamo per 30 minuti e aggiungiamo i carciofi mantenendo il fuoco lento fino a che non si ammorbidiscono.

Se vogliamo la preparazione più colorata possiamo aggiungere i pomodori a inizio cottura oppure utilizzarli nel brodo per renderlo più acido e meno chiaro.

A scelta possiamo dare una spruzzata di curcuma e zenzero.

Un altro alimento ricco di proprietà è la patata che in questo periodo possiamo trovare nella sua versione più nutriente. Le patate novelle a differenza delle patate a lunga conservazione hanno meno amido e potassio e molto più zinco, selenio e vitamina C. Sono ideali in primavera per aiutare il sistema immunitario e quello muscolare a lavorare al meglio.

Una ricetta con coniglio e patate novelle oltre al gusto è in grado di garantirci numerosi benefici per l’organismo.

Laviamo bene le patate e sbucciamole. Con la carta da cucina inumidiamo una teglia con olio extravergine e sistemiamo il coniglio e le patate aggiungendo sale e pepe. Aggiungiamo altro olio e mescoliamo con le mani. Possiamo utilizzare timo, rosmarino e prezzemolo e se è di nostro gusto anche aglio e cipolla. Bagniamo la carne e le patate con una tazza d’acqua e facciamo cuocere in forno per 50 minuti a 180 gradi.

Per avere una cottura più decisa possiamo scegliere i 180 gradi per 40 minuti e poi arrivare a 220 gradi per il tempo che rimane.