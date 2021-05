Nella cura dell’orto bisogna sempre considerare diversi fattori. Del resto portare avanti un’attività di giardinaggio e raggiungere anche i risultati sperati non è proprio facilissimo. E tutti quelli che negli scorsi mesi hanno impiegato tempo e concentrazione su un progetto del genere lo sanno bene. Non solo bisogna conoscere i tempi giusti di semina e i posti ideali dove coltivare. È altrettanto necessario infatti adottare una continua e attenta prevenzione, e questo vuol dire anche saper proteggere le proprie piante.

Profumo d’estate

È altrettanto vero però che così come sono tante le accortezze da prendere, altrettante si riveleranno le soddisfazioni. L’orto può infatti regalare uno spazio esterno bellissimo e da fare invida a tutti, ma non solo. Riuscirà a inebriare tutta casa con il sapore d’estate, almeno in questo periodo, proprio grazie alle piante che si andranno a coltivare. In primis le fragole, che vedono in questo mese l’inizio del loro periodo florido. Bene, proprio per questo motivo, ecco perché per avere le fragole più belle di tutto il vicinato incredibilmente in molti si affidano ad un solo foglio di carta stagnola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Un ottimo aiutante

Come si diceva in precedenza dunque uno dei segreti per non doversi ritrovare a combattere con infezioni e malattie delle piante è quello di saperle difendere. E dunque di conoscere metodi in grado di prevenire la comparsa dei pericoli. Nel caso delle fragole, e di tante altre piante, i nemici giurati sono senza dubbio gli uccelli. Quest’ultimi infatti amano andare a disturbare la pianta distruggendo e strappando piante, foglie e fiori. Ed è proprio questa la ragione che porta tantissimi a posizionare accanto alla pianta di fragole un foglio di carta stagnola.

Ed effettivamente questo materiale può rivelarsi uno strepitoso aiutante. Dal momento che il materiale riflette i raggi del sole infatti, questa carta diventa un efficacissimo dissuasore visivo. In grado di tenere lontani dall’orto piccioni, merli, e tanti altri tipi di uccelli potenzialmente pericolosi. In questo modo dunque si proteggeranno le fragole che, se verrano coltivate con le altre attenzioni di cui si parlava prima, cresceranno rigogliose e invidiate da tutti. Ecco dunque perché per avere le fragole più belle di tutti il vicinato incredibilmente in molti si affidano ad un solo foglio di carta stagnola.