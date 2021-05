Con un prodotto semplice possiamo rendere indimenticabile una serata. Se abbiamo trascorso tutta la giornata a lavoro, il caldo impazza e siamo a corto di idee e anche di forze, possiamo ovviare. Con una creatività tutta femminile, possiamo rendere speciale la nostra serata tra amici.

Basta un gelato e un modo singolare di servirlo. Infatti, in pochi sanno che possiamo servire a casa con stile il gelato in cono seguendo questi semplici consigli per stupire gli amici e rendere unica la nostra serata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Perché il cono

Intanto uno studio universitario neozelandese ritiene il gelato si gusti meglio con il cono. Pare che rispetto alla degustazione in coppetta il gelato in cono coinvolga una maggiore superficie della lingua.

Si attivano, quindi, un numero maggiore di papille gustative. Tra l’altro comprare dei coni ha un costo veramente irrisorio. Ugualmente economico è prepararlo in casa.

Come servire in cono

Uno dei primi consigli molto semplici è servire il cono in bicchieri di vetro. Magari un po’ spessi. Possiamo adagiare i coni con gelato avvolti in tovaglioli colorati o salviette.

Possiamo anche servirli in vasetti da marmellata. Ci sono anche dei vassoi ad hoc con fori circolari in cui poter infilare i coni. Però, per uno stile più creativo, la soluzione è anche in un banale bicchiere di vetro.

Il cono fatto in casa

Tecnicamente si chiama cono handmade (fatto a mano). Può essere un’idea originale per servire il nostro gelato. Infatti, in pochi sanno che possiamo servire a casa con stile il gelato in cono seguendo questi semplici consigli per stupire gli amici e rendere unica la nostra serata.

Per il cono handmade occorre un po’ di tempo. Dobbiamo cucinarlo noi anche se la ricetta è davvero semplice ed è facilmente reperibile online. Alla portata di tutti.

Il tocco finale

Una volta riempito il cono di gelato, possiamo decorare a piacere. Una colata di cioccolato può andar bene se i gusti sono alla crema. Se, invece, abbiamo optato per gusti alla frutta, potremmo decorare con pezzetti di more, fragole o lamponi.

Basta veramente poco per far sentire coccolati i nostri amici e trascorrere una serata in compagnia. Senza fatica e a costi veramente irrisori.