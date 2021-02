Soprattutto per chi vive in un ambiente prevalentemente urbano, quando si acquista casa ci si trova sempre davanti alla stessa scelta. Prendere una casa al piano terra con un piccolo giardino oppure, come succede nella maggior parte dei casi, sceglierla con i balconi. Ovviamente è giusto dire che alcune soluzioni immobiliari non dispongono di nessuna delle due opzioni, ma nella maggior parte dei casi questa è la scelta. Esistono ovviamente dei lati negativi e dei lati positivi in entrambi gli scenari.

I cornicioni

Il giardino ad esempio ci permette di avere un piccolo spazio verde all’interno della nostra abitazione. Al tempo stesso però ci porta a dover combattere con molti animali ed insetti che riescono a raggiungere solamente le aree poste al piano terra. Al contrario chi ha i balconi non deve aver timore di questi problemi, ma potrebbe doverne affrontare altri altrettanto fastidiosi. A causa dei cornicioni e dell’architettura dei terrazzi infatti, l’incubo degli inquilini dei piani superiori è rappresentato dai piccioni. Per questo vediamo perché in tantissimi lasciano un po’ di ghiaia sui balconi di casa.

Una fastidiosa presenza

Capita infatti spessissimo che una colonia di piccioni si impadronisca di uno specifico terrazzo. Proprio per la comodità che trovano nei cornicioni, o nei condizionatori anche, decidono di allevare proprio qui il loro nido. Cosa fare in questo caso? Per liberarci di questi animali possiamo affidarci a varie soluzioni. In questo articolo ne vogliamo svelare una molto semplice da realizzare e che, soprattutto, non farà del male a questi poveri animali. Dunque vediamo perché in tantissimi lasciano un po’ di ghiaia sui balconi di casa.

Abbiamo capito bene, tutto ciò di cui avremo bisogno è della semplicissima ghiaia. Prendiamo dunque i sassolini e poggiamoli su tutti quei luoghi del terrazzo dove, solitamente, vediamo gli animali. In questo modo impediremo ai piccioni di posarsi sul nostro balcone, e il motivo è semplicissimo. Questi volatili infatti necessitano, per atterrare dal volo, di una superficie liscia proprio come quella del nostro balcone. Ma se questa superficie, a causa della ghiaia, diventasse d’un tratto ruvida e impraticabile, ecco che i piccioni sceglieranno un’altra sistemazione.