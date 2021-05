Quando si tratta di pulire casa, ci sono tante diverse cose di cui tenere conto. Una di queste è la diversa natura delle varie superfici da pulire. Ciascuna di queste avrà bisogno di cure ben precise, e dei prodotti corretti. Sbagliare potrebbe infatti portare a danni anche seri, a volte senza rimedio. Per cui, facciamo molta attenzione a come si fanno le pulizie. Informiamoci, usiamo i prodotti giusti, e leggiamo le loro istruzioni prima di usarli.

Inoltre, la pulizia è anche manutenzione. Bisogna trovare le cose giuste da fare in maniera regolare per evitare che lo sporco si accumuli nel tempo, e che diventi poi troppo difficile rimuoverlo. Oggi vedremo quindi come evitare proprio questa evenienza in un punto molto importante del bagno. Vedremo che il pavimento della doccia splenderà come nuovo se compiamo regolarmente queste azioni.

La regolarità aiuta

Per avere sempre una doccia pulita bisognerebbe sempre cercare di evitare l’eccesso di umidità. Quindi ogni volta che ci è possibile, vediamo di areare il bagno, soprattutto dopo esserci fatti la doccia.

Non solo, ma è bene anche compiere un’azione a cui pochi pensano. Stiamo parlando di asciugare il pavimento della doccia non appena abbiamo finito. Infatti acqua e sapone residui rischiano di lasciare degli sgradevoli aloni se non pulite subito, e sarebbero più difficili da rimuovere.

Insomma la parola d’ordine è regolarità: senza di questa, rischiamo di trovarci in breve tempo di fronte a sporco molto ostinato.

I prodotti giusti

Un’altra cosa estremamente importante a cui dobbiamo prestare attenzione è il materiale di cui è fatto il pavimento. Se è in vetroresina, ci sono tanti prodotti appositi che fanno al caso nostro, per cui andiamo al supermercato e cerchiamolo. Se invece abbiamo le piastrelle, possiamo usare soluzioni fatte in casa, ad esempio un detergente di bicarbonato ed aceto bianco immersi in acqua.

In entrambi i casi però facciamo molta attenzione a non usare prodotti troppo aggressivi perché potrebbero causare danni irreparabili.

Il pavimento della doccia splenderà come nuovo se compiamo regolarmente queste azioni. Vedremo che aloni ed incrostazioni saranno solo un brutto ricordo se prendiamo le giuste precauzioni.

