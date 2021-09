Nell’ultimo anno si è verificato un aumento delle richieste di ritocchi labbra. Ha riscosso particolare successo il filler Russian Lips, grazie al quale si ottengono pompose labbra dalla forma a cuoricino, che ricordano quelle della supermodella Irina Shayk.

L’attenzione sempre maggiore alla voluminosità delle labbra si esplica anche nelle tendenze legate al trucco. In antitesi alla moda imperante del trucco winged eye, è tornata in voga una tecnica molto utilizzata tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila: l’overlining delle labbra, che si adatta molto facilmente ai make-up nude. Per avere labbra voluminose e seducenti bisogna truccarle in questo modo.

L’ha sfoggiato Jennifer Lopez nel corso della sfilata Dolce & Gabbana Alta Moda haute couture di quest’anno. Ne abbiamo visto un esempio anche in Ester Expòsito alla Mostra del Cinema di Venezia. Consiste nel contornare le labbra con una matita di un tono leggermente più scuro del colore del rossetto, rigorosamente nude, che si applicherà in seguito.

Per sfoggiare un overlining perfetto bisogna seguire alcuni semplici passaggi. È una tecnica semplice da eseguire e adatta anche alle ragazze alle prime armi con il trucco.

Preparare le labbra

Il primo passaggio è quello di preparare le labbra con uno scrub zuccherino per togliere le pellicine e poi applicare una una maschera nutriente, che tornerà utile specialmente in caso siano secche.

Applicare il trucco

Bisogna poi munirsi di una matita che si avvicini il più possibile al loro colore delle proprie labbra o che sia leggermente più scura e di un gloss nude. Usando la matita, bisogna uscire dai bordi della propria bocca per un massimo di 1-2 millimetri, per poi applicare il rossetto usando uno di questi tre trucchetti per non sbavarlo. Infine, non resta che picchiettarlo contro il centro della bocca così da dare l’impressione che siano ancora più piene. Ecco fatto: l’overlining labbra perfetto è pronto.