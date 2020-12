Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sempre più donne e ragazze amano il mondo del make-up e vogliono cimentarsi con dei look elaborati e curati nei minimi dettagli. E che dire dei ragazzi? Grazie all’aumento di beauty guru maschi su piattaforme come YouTube e Instagram, anche questa fetta di popolazione si sta avvicinando a ombretti, rossetti e fondotinta.

Come tutti sanno, però, soprattutto se si è alle prime armi, può essere molto difficile applicare certi tipi di trucchi senza commettere errori. In un articolo precedente avevamo consigliato come applicare il fondotinta per avere una pelle perfetta. Oggi, invece, sveleremo 3 trucchi per mettere il rossetto senza sbavature anche alle prime armi!

Il segreto della matita labbra

Quasi tutti conoscono le matite labbra, ma davvero poche persone le usano regolarmente. Questo trucco è però essenziale se si vuole mettere il rossetto in modo impeccabile. Prima di tutto è necessario procurarsi una matita labbra che sia simile al rossetto che si vuole usare. Questa operazione dovrebbe essere facile, in quanto i negozi spesso hanno gli abbinamenti già fatti.

Disegniamo con la matita il contorno delle nostre labbra, tenendo conto che è possibile ingrandirle tracciando la linea appena oltre al perimetro della bocca. Quindi prendiamo il nostro rossetto abituale e applichiamolo sulle labbra. In questo modo sarà più facile non far sbavare il rossetto oltre alla linea disegnata con la matita, provare per credere!

Pennellino labbra e correttore

Soprattutto se si usano rossetti liquidi, non sempre gli applicatori che si trovano con il prodotto sono facili da usare. Per chi è alle prime armi è invece consigliato procurarsi un pennellino labbra a parte da usare e lavare dopo ogni utilizzo. Grazie al pennellino si può essere molto più precisi, in quanto è più piccolo degli applicatori standard. Come prima cosa delineiamo la forma della bocca, poi andiamo a riempire le labbra. Sbagliare sarà molto più difficile.

Usare un correttore è l’ultimo dei 3 trucchi per mettere il rossetto senza sbavature anche alle prime armi. Qualunque tipo di rossetto si scelga, il correttore è sempre di aiuto. Dopo l’applicazione del rossetto, prendiamo un pennellino a setole molto dense e un correttore. Con l’aiuto del pennellino stendiamo il correttore appena al di fuori del contorno delle labbra. In questo modo andremo a definire i margini del rossetto e tutte le sbavature scompariranno!