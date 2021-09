Denti bianchi, sani e senza carie? Sicuramente c’è bisogno di un ottimo dentifricio, il problema è trovarlo. Chi lo avrebbe mai detto che è questo il miglior dentifricio da comprare al supermercato secondo i test. Così ora la scelta sarà più facile, almeno si spera.

In commercio ci sono tantissimi prodotti e in realtà spesso se ci si sposta da un supermercato ad un altro questi cambiano pure. Per non parlare poi di quei negozi dedicati alla casa e alla persona dove ci sono intere pareti solo per collutorio, spazzolino, dentifricio, strisce sbiancanti e filo interdentale. Ma uno vale l’altro? O c’è effettivamente una differenza di prodotto? Secondo i test in realtà la differenza c’è.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Chi lo avrebbe mai detto che è questo il miglior dentifricio da comprare al supermercato

Molti puntano sulle grandi marche, su prodotti che promettono anche la luna, ma in realtà un ottimo dentifricio è proprio quello del supermercato sotto casa. La classifica è stata fatta da Altroconsumo, che ha preso i risultati dei test condotti su 12 prodotti.

Nei top in classifica troviamo il dentifricio della Conad. Questo infatti è sul podio sia perché miglior acquisto sia perché miglior prezzo. Infatti costa solo 0,89 centesimi il formato da 75ml. Il dentifricio Conad Protezione Completa ha raggiunto il punteggio di 71.

Altro ottimo prodotto che potremmo considerare al primo posto, sempre con un punteggio di 71, è Acquafresh Tripla Protezione. Qui però il prezzo cambia, infatti costa 1,25 euro, e pur essendo una cifra bassa è comunque superiore a quello di Conad.

Altro valido prodotto, con un punteggio di 67, è Helmex Protezione Carie. La linea Helmex è molto famosa per la sua qualità, ma è altrettanto famosa per il prezzo. Infatti una confezione da 75ml costa 3,97 euro.

Gli altri presi in considerazione dai test

Nel test erano inclusi altri prodotti che non sono nella top 3, ma sono comunque validissimi. Tra questi ci sta la Pasta del Capitano, Antica Erboristeria, Mentadent, AZ Pro-expert, Colgate, Biorepair e Marvis.

Ecco i dentifrici migliori che possiamo trovare in commercio secondo i test. Ma ovviamente la scelta finale ricade sempre su di noi. Soprattutto se abbiamo la necessità di un dentifricio specifico perché abbiamo dei problemi ai denti. Spesso infatti alcuni specifici dentifrici sono consigliati a persone che hanno le gengive molto deboli oppure soffrono di carie.

Approfondimento

Le 3 creme idratanti da usare ora per rimediare ai piedi secchi e screpolati