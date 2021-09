Il massiccio uso delle mascherine ha condizionato enormemente il modo di truccarsi delle persone negli ultimi anni. Le tendenze in fatto di make-up riguardano sempre di più la zona occhi, da valorizzare con ogni mezzo possibile.

L’autunno e l’inverno di quest’anno sembrano orientati ai winged eyes, un trucco che si estende oltre la rima ciliare degli occhi. Cerchiamo di capire in cosa consista nel dettaglio.

È questo il trucco occhi che andrà di moda in autunno per avere uno sguardo intenso ed espressivo

Il cosmetico protagonista indiscusso di questa stagione sarà l’eyeliner, con buona pace di chi non riesce ad applicarlo, che potrà ricorrere ad un espediente per migliorare la precisione del tratto.

Lo si userà per ridisegnare l’occhio, facendolo apparire più lungo e regalandogli un alone di eleganza. Nello specifico, il trucco winged eye consiste in un tratto di eyeliner che termina con una codina rivolta verso l’alto, sfumata o netta. Indifferente anche il colore: che sia nero, di una tonalità più vivace come il blu cobalto o persino multicolor. L’importante è valorizzare lo sguardo, visto che non lo si può fare con le labbra. Infatti, anche il mascara giocherà un ruolo molto importante nel corso della stagione.

Sì ad alte dosi di mascara, senza timore di risultare eccessive

Così vogliono le ultime tendenze: ciglia lunghissime e all’insù, magari con l’aiuto di un buon piegaciglia. Se si teme che il mascara si accumuli in grumi o si sbavi, meglio ricorrere alle ciglia finte magnetiche o a colla, utilizzate anche da Kamala Harris e Michelle Obama. Non ombretti sfumatissimi e dalle tonalità variopinte: è questo il trucco occhi che andrà di moda in autunno per avere uno sguardo intenso ed espressivo.

E lo smokey eyes?

Chi continua ad essere fedele all’effetto smokey, onnipresente nelle tendenze stagionali, potrebbe prediligere i colori più in voga al momento: grigio e malva su tutti. Quest’autunno è anche la stagione dei colori neutri, che si mescolano e confondono a quello della palpebra. Si può completare con una o due righe di eyeliner, la prima sulla rima superiore e l’altra su quella inferiore dell’occhio.