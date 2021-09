Molti ancora non conoscono questa salsa preziosa per la nostra salute, ma attenzione alle imitazioni.

Nutrirsi correttamente seguendo una buona alimentazione è il primo passo per vivere meglio e di più.

Un’alimentazione sana e consapevole, volta al proprio benessere psico-fisico è, infatti, la giusta strada per prendersi cura di se stessi e prevenire diversi tipi di patologie.

Molte ricerche e studi hanno dimostrato che la prevenzione dei tumori inizia proprio a tavola.

Le cattive abitudini alimentari sono responsabili di almeno tre tumori su dieci.

Per cui, un corretto stile di vita, una regolare attività fisica ed una sana dieta, riducono le possibilità di ammalarsi di cancro.

Ciò nonostante, negli ultimi decenni, sempre più persone danno scarsa importanza ai cibi salutari e tradizionali, trascurando la qualità delle materie prime.

I carrelli dei supermercati si riempiono troppo spesso di cibi già pronti, ricchi di conservanti e prodotti chimici, dannosi per la nostra salute.

Per nutrirsi bene e vivere in salute è importante, dunque, non solo scegliere i prodotti giusti, ma anche ascoltare le esigenze del proprio organismo.

Esigenze che a seconda dell’età e delle varie fasi della nostra vita che non sono ovviamente sempre uguali, cambiano.

Anche coltivare direttamente i prodotti può rivelarsi una soluzione non solo divertente ma anche salutare come spiegato in questo articolo.

Oggi, invece, parleremo di un alimento che ha notevoli effetti benefici sul nostro organismo.

Una spezia antibatterica, antisettico, anticancro, balsamica e afrodisiaca

La salsa di cui parleremo oggi, ha originali orientali ed ha un gusto così particolare da non essere facilmente paragonabile ad altre.

È ricca di proprietà benefiche e presenta molte vitamine, tra le quali la vitamina A, le vitamine B1, B5 e B9, la vitamina C nonché ferro, zinco, magnesio, sodio e potassio.

Fa bene alla salute dentale evitando il proliferare di batteri con la sua funzione antibatterica.

È ricca di sostanze in grado di attivare nel fegato, alcuni enzimi che disintossicano agenti cancerogeni.

Ha una funzione anche antisettica ideale per eventuali intossicazioni da pesce crudo.

Inoltre, un effetto balsamico e secondo alcuni, anche un effetto afrodisiaco.

Questa salsa si ottiene da una spezia giapponese, conosciuta con il nome di wasabi e nota anche come ravanello giapponese.

Si tratta di una salsa piccante dal color verde intenso, usata in molte ricette a base di pesce, ancor meglio se crudo, tipiche della tradizione culinaria orientale.

Molti ancora non conoscono questa salsa preziosa per la nostra salute, ma attenzione alle imitazioni

Di solito, si accompagna ai piatti tipici del sashimi e del sushi ma per gli amanti dei sapori forti e non proprio tradizionali, può mescolarsi anche ad altre salse come a quella di soia.

Inoltre, può essere utilizzata per aromatizzare la nostra tradizionale maionese.

O ancora, c’è chi decide di gustarla nell’impasto delle frittelle di zucca o addirittura nell’impasto di un pluncake salato.

Ma attenzione però alle imitazioni.

Nel nostro Paese, la salsa originale di wasabi difficilmente si trova e nei ristoranti così come tra gli scaffali dei supermercati, a volte, la quantità di wasabi è veramente minima rispetto agli additivi e ai coloranti.

Per cui è fondamentale chiedere sempre e saper leggere le etichette di qualunque prodotto che si acquista per conoscerne gli ingredienti e valutarne la genuinità.